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ЕС введет новые пошлины на товары из США из-за субсидирования Boeing

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Евросоюз введет новые таможенные пошлины на товары из США в связи с незаконным субсидированием Вашингтоном концерна Boeing. Об этом заявил в понедельник исполнительный вице-председатель Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

"У нас есть решение Всемирной торговой организации (ВТО) по делу Boeing, которое позволяет нам ввести пошлины, и мы занимаемся этим", - передает его слова агентство AFP.

В то же время Домбровскис отметил, что Брюссель открыт для переговоров.

"Как ЕС неоднократно заявлял, мы готовы приостановить или отменить пошлины в любой момент, если США приостановят или отменят свои пошлины", - добавил вице-председатель ЕК.

Споры между ЕС и США о субсидировании авиапроизводителей длятся с 2004 года. Брюссель обвинил Вашингтон в субсидировании компании Boeing, а Соединенные Штаты жаловались в ВТО на субсидии европейскому авиастроителю Airbus со стороны Великобритании, Германии, Испании и Франции.

В октябре ВТО разрешила ЕС принять контрмеры из-за субсидирования американского авиастроительного концерна и увеличить пошлины на импорт из США на сумму до $4 млрд в год. В прошлом году организация предоставила аналогичное разрешение США в деле о господдержке Airbus, после чего Вашингтон обложил пошлинами европейские товары объемом $7,5 млрд в год.

ВТО ЕС США Boeing Airbus

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