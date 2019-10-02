ВТО разрешила США ввести пошлины на европейский экспорт в ответ на субсидирование Airbus

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила США обложить пошлинами товары европейского экспорта общим объемом $7,5 млрд в год в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE. ЕС будет готов к ответным действиям, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

Спор ЕС и США о субсидировании авиапроизводителей Airbus и Boeing продолжается больше десяти лет.

Утвержденная ВТО сумма является крупнейшей в истории принятых организацией решений - она вдвое выше предыдущего рекорда ($4,04 млрд), поставленного в 2002 году. Финальное решение организации открывает новый фронт в торговой войне для администрации президента США Дональда Трампа, пишет Dow Jones, которое считает это решение показательным с точки зрения того, что оно принято в пользу Трампа, угрожавшего вывести Штаты из ВТО. Решение вступит в силу позднее в октябре.

Ранее ВТО признала незаконными субсидии Штатов для Boeing, и в первом полугодии следующего года должна вынести постановление относительно объема американского экспорта, для которого ЕС сможет ввести новые пошлины.

Решение ВТО станет проверкой на прочность для отношений США и ЕС, которые в прошлом преодолевали разногласия без введения взаимных пошлин, отмечают опрошенныe Dow Jones эксперты. Власти ЕС ранее предлагали Штатам урегулировать взаимные претензии без введения тарифов, однако Вашингтон потребовал от Брюсселя выполнения постановлений ВТО.

Трампу предстоит определить, какие товары европейского экспорта будут обложены пошлинами, до 1 ноября. Ранее США заявляли о возможности введения новых пошлин для самолетов Airbus и их компонентов, вина и других алкогольных напитков LVMH, Remy Cointreau, Pernod Ricard и Diageo, а также изделий из кожи Christian Dior и Hermes.

Ранее источники Bloomberg сообщали, что Трамп планирует использовать так называемую "карусель", то есть регулярное изменение списка европейских товаров, облагаемых новыми пошлинами. Такой подход, как ожидается, усилит торговую неопределенность и нанесет максимальный ущерб европейскому бизнесу.

Мальмстрем назвала будущее решение США по пошлинам "недальновидным и контрпродуктивным". Как ЕС, так и США были признаны виновными системой урегулирования споров ВТО в том, что они продолжали предоставлять определенные незаконные субсидии своим производителям самолетов, напомнила она. Взаимные контр-меры только навредят бизнесу и гражданам по обе стороны Атлантики, а также глобальной торговле и авиапрому, предупредила еврокомиссар.

Чиновница напомнила, что Еврокомиссия постоянно сообщала Соединенным Штатам о готовности ЕС работать с ними над справедливым и сбалансированным решением для авиационных отраслей. "Авиационный сектор является одной из самых сложных отраслей в мире с точки зрения разработки, производства и финансирования, - говорится в заявлении. - Специфика отрасли требует всеобъемлющих дисциплин субсидирования, чтобы все игроки конкурировали на равных", - сказала она.

Европейский комиссар по торговле напомнила, что в июле ЕС поделился с США конкретными предложениями о новом режиме субсидирования воздушных судов и о том, как продвигать существующие обязательства по соблюдению с обеих сторон. До сих пор США не отреагировали.