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РФ задумалась о повышении с января экспортной пошлины на подсолнечник до 30%

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - РФ с 1 января 2021 года может повысить экспортную пошлину на подсолнечник до 30% с нынешних 6,5%, сообщил "Интерфаксу" источник на рынке.

По его словам, такой вариант обсуждался в понедельник на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правкомиссии по экономическому развитию и интеграции.

В октябре цены на подсолнечное масло в РФ установили новый рекорд. Тогда рынок подсолнечника резко развернулся после непродолжительной просадки в предыдущие недели. Средние цены на подсолнечник выросли на 1 375 рублей, до 30 875 рублей за тонну (без НДС).

Россия

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