Курс евро на торгах "Мосбиржи" упал ниже 90 рублей впервые с 26 октября

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Курс евро на торгах "Московской биржи" в понедельник упал ниже отметки 90 руб./EUR1 впервые с 26 октября; доллар США при этом опустился до 75,8 руб./$1, что является минимумом с 22 сентября.

Курс доллара США составил 75,8 руб./$1 в 18:26 МСК, что на 1,61 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,9475 руб./EUR1, подешевев на 2,065 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы роста к доллару и евро в ходе торгов 9 ноября благодаря общемировому оптимизму и активизации спроса на активы и валюты развивающихся стран на фоне активно растущей нефти и мировых фондовых рынков на сообщениях о том, что потенциальная вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, во время испытаний показала более чем 90%-ную эффективность. Кроме того, оптимизма добавляют результаты президентских выборов в США, указывающих на победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Официальные результаты выборов пока не объявлены, однако уже понятно, что Байден набрал достаточное количество голосов, чтобы стать новым президентом США.