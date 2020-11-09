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Цена Brent взлетела до $43,45 за баррель

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти в понедельник взлетели больше чем на 10% на новостях об эффективности вакцины Pfizer и BioNTech от коронавируса.

К 16:23 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $4 (10,14%) к уровню закрытия торгов в пятницу и торговались у $43,45 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $4,05 (10,9%), до $41,19 за баррель.

Поддержку котировкам в понедельник оказали результаты президентских выборов в США, указывающие на победу кандидата от демократов Джо Байдена. Официальные результаты выборов пока не объявлены, однако уже понятно, что Байден набрал достаточное количество голосов, чтобы стать новым президентом. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражение, его юристы подали судебные иски в ряде штатов, где, как они утверждают, были допущены нарушения.

Также оптимизма добавили сообщения о том, что потенциальная вакцина от коронавируса, разработанная американской Pfizer и германской BioNTech, во время испытаний показала более чем 90%-ную эффективность.

Сторонники Джо Байдена празднуют его победу

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Brent WTI США коронавирус Джо Байден Pfizer

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