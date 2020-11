Индексы США достигли сессионных рекордов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно повышаются в начале торгов в понедельник, достигнув рекордных сессионных максимумов.

Оптимизм участников рынка связан с новостями об успешной третьей стадии испытаний вакцины от COVID-19, разработанной американской компанией Pfizer Inc. и германской BioNTech, а также с результатами президентских выборов в США, указывающими на победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

"Потенциальный кандидат на приобретение статуса вакцины показал свою эффективность в предотвращении заражения COVID-19 более чем на 90%", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Pfizer. Столь высокая эффективность вакцины превзошла ожидания рынка, пишет CNBC. Главный американский инфекционист Энтони Фаучи прежде называл приемлемой эффективность в 50-60%.

В заявлении Pfizer отмечается, что пока компании будут до середины ноября вести сбор информации и данных о безопасности вакцины, затем всю информацию передадут в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США. Таким образом, как указывают американские СМИ, если американский регулятор в срочном порядке одобрит вакцину, то первые ее дозы смогут получить медицинские сотрудники уже к концу этого года.

Трейдеры также реагируют на сообщения о победе Байдена на состоявшихся 3 ноября президентских выборах. Официальные результаты выборов пока не объявлены, однако уже понятно, что Байден набрал достаточное количество голосов, чтобы стать новым президентом США. Тем временем, действующий президент США Дональд Трамп не признает поражение, его юристы подали судебные иски в ряде штатов, где, как они утверждают, были допущены нарушения.

Перспектива появления в Белом доме Байдена, который считается центристом в Демократической партии, позитивно воспринимается рынками, пишет MarketWatch. Положительным фактором инвесторы считают и вероятность сохранения расколотого Конгресса: при том, что демократы сохраняют контроль над Палатой представителей, контроль над Сенатом, вероятно, остается у республиканцев. Это означает, что демократам будет непросто провести серьезные изменения, в том числе меры ужесточения корпоративного регулирования, а также повышение налогов.

При этом инвесторы считают, что приход Байдена в Белый дом повысит вероятность принятия нового масштабного пакета мер поддержки экономики, которые помогут ей справиться с последствиями пандемии коронавируса.

На фоне роста числа заражений COVID-19 экономисты банка Goldman Sachs резко ухудшили прогноз роста США в первом квартале 2021 года - до 3,5% с 7% и пересмотрели прогноз ВВП Европы в четвертом квартале 2020 года с роста на 9,1% до падения на 8,7%.

Основной причиной пересмотра краткосрочного прогноза ВВП Европы являются новые ограничения, направленные на сдерживание темпов распространения коронавируса. В свою очередь, ухудшение прогноза роста экономики США связано с потенциальными рисками новых локдаунов.

Акции Pfizer подскочили на 7,9% в понедельник. Котировки ADR BioNTech выросли на 13,6%.

Кроме того, резко подорожали акции компаний, занятых в индустрии путешествий и отдыха. Акции AMC Entertainment Holdings Inc. взлетели на 33,3%. Цена бумаг Carnival Corp. подскочила на 32,5%, Royal Caribbean Group - на 28,6%, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - на 22,8%. Бумаги American Airlines Group Inc. прибавили 14,1%, United Airlines Holdings Inc. - 17,2% ran up 17.1%, Delta Air Lines Inc. - 14,4%, Spirit Airlines Inc. - 27,5%, Southwest Airlines Co. - 16,3%, JetBlue Airways Corp. - 20,6%.

Котировки акций McDonald's Corp. поднимаются на 0,8%. Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 9%, в том числе за счет продажи доли в японском бизнесе.

Рыночная стоимость Canopy Growth Corp. выросла 6,1%. Канадский производитель марихуаны отчитался о меньшем, чем ожидалось, убытке во втором финквартале и превысившей прогнозы выручке.

Акции Aurora Cannabis Inc. подскочили на 18,1%. Компания зафиксировала убыток в первом финквартале, однако показатель оказался лучше прогнозов рынка.

Капитализация F5 Networks Inc. увеличилась на 7,7%. Американская инвестиционная компания Elliott Management Corp. приобрела долю в F5 Networks, специализирующейся на услугах, связанных с сайтами и приложениями, и обсудила с руководством компании способы повысить стоимость ее акций, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:15 мск поднялся на 1191,39 пункта (4,21%) и составил 29514,79 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 111,65 пункта (3,18%) - до 3621,09 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 182,01 пункта (1,53%) и составил 12077,24 пункта.