Рубль заметно укрепился к доллару и евро на новостях о COVID-вакцине

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро заметно снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль усилил укрепление благодаря растущей нефти и активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на активы и валюты развивающихся стран на позитивных новостях о вакцине от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

Курс доллара США составил 75,9525 руб. в 19:00, что на 1,46 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,8525 руб., подешевев на 2,16 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 1,77 рубля - до 82,21 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы роста к доллару и евро в ходе торгов 9 ноября благодаря общемировому оптимизму и активизации спроса на активы и валюты развивающихся стран на фоне активно растущей нефти и мировых фондовых рынков на сообщениях о том, что потенциальная вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, во время испытаний показала более чем 90-процентную эффективность. Кроме того, оптимизма добавляют результаты президентских выборов в США, указывающих на победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Официальные результаты выборов пока не объявлены, однако уже понятно, что Байден набрал достаточное количество голосов, чтобы стать новым президентом США.

Третья фаза испытаний вакцины Pfizer и BioNTech стартовала 27 июля, в ней приняли участие 43 тыс. человек, почти 40 тыс. из которых получили вторую дозы потенциальной вакцины к настоящему моменту. Отмечается, что пока компании будут до середины ноября вести сбор информации и данных о безопасности вакцины, затем всю информацию передадут в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США. Таким образом, указывают американские СМИ, если американский регулятор в срочном порядке одобрит вакцину, то первые ее дозы смогут получить медицинские сотрудники уже к концу этого года.

Цены на нефть поднимаются на 8-10% в ходе торгов в понедельник, ускорив рост на новостях о вакцине от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Кроме того, поддержку нефтяным котировкам оказали результаты президентских выборов в США, указывающие на победу кандидата от Демократической партии Байдена. Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени составила $43,45 за баррель, что на 9,14% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $41,19 за баррель, что на 8,9% выше уровня предыдущей сессии.

"Сегодня мы видим достаточно заметное укрепление рубля в основных валютных парах, что связано с тем, что в США определился победитель в президентской гонке, хотя пока это еще и не официальные данные. Подсчет голосов показывает, что новым президентом станет кандидат от Демократической партии Джо Байден. Это в значительной степени снизило риски неопределенности, что и привело к активизации покупателей всех рисковых активов, в том числе валют развивающихся стран. Кроме того, во второй половине дня пришли позитивные новости о вакцине от COVID-19, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, что вызвало дополнительный всплеск оптимизма на мировых рынках", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов.

"На данный момент можно сказать, что нацвалюта практически полностью отыграла все позитивные новости, и не исключено, что в ближайшее время мы увидим отрицательную коррекцию. Но в целом дальнейшая динамика нацвалюты будет определяться ситуацией на нефтяных площадках и новостями о темпах распространения коронавирусной инфекции и вводимыми в связи с этим ограничениями", - считает Союнов.

Как отмечает директор по инвестициям компании "Сбербанк Управление активами" Ренат Малин, "после достижения мартовских отметок в начале прошлой недели рубль демонстрировал укрепление на бирже, отыгрывая улучшение настроений на рынках, а также рост нефтяных котировок. В результате высокой торговой активности за неделю рубль компенсировал существенную часть октябрьских потерь. Очевидно, что определяющее влияние на рубль на этой неделе продолжит оказывать общее отношение инвесторов к риску и состояние цен на энергоносители. С учетом позитивного характера ожиданий относительно динамики рынков на текущей неделе российская валюта по отношению к доллару будет находиться в диапазоне 76-78 руб.".

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, "рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам на торгах "Московской биржи". Поддержку рублю оказали рост цен на нефть и укрепление валют развивающихся стран, что привело к его уверенному подъему. При этом пара "доллар/рубль" сделала существенный шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 75 рублей. В случае сохранения позитивной внешней конъюнктуры уже в ближайшие сессии американская валюта может протестировать эту отметку. В случае отступления ниже 75 рублей вырастут шансы на дальнейшее снижение американской валюты с ближайшей целью в районе 73 рублей".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 10 ноября на 23,6 копейки, до 76,9515 руб., но повысил курс евро на 14,39 копейки, до 91,4953 руб. Официальный курс европейской валюты вырос благодаря повышению евро на "Московской бирже", зафиксированному во второй половине дня в пятницу.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в понедельник на 72,04 копейки по отношению к пятнице и составил 76,6528 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 упал на 95,3 копейки и составил 76,5106 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $6 млрд 22,754 млн, из которых $1 млрд 222,547 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 800,207 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" 9 ноября уменьшился на 9,63 копейки, до 91,5054 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 1,13 рубля и составил 90,7532 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR760,772 млн, из которых EUR221,364 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR539,408 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) снизились 9 ноября по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов немного подросла. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 26 базисных пунктов (б.п.) - до 4,20% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 8 б.п. - до 4,43% годовых. Вместе с тем ставка на срок 1 месяц выросла на 3 б.п. - д 4,57% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 2 б.п. - до 4,71% годовых, на срок 6 месяцев - на 3 б.п., до 4,76% годовых.