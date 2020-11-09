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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:44Заразились
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Что произошло за день: понедельник, 9 ноября

Антирекорд по заразившимся в РФ, ротация министров и сбитый российский Ми-24 в Армении

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России поставлен новый антирекорд по заразившимся COVID-19: суточный прирост составил 21 798 случаев. Больше всего заболевших в Москве - 6 897 человек, это тоже рекордное количество. В РФ на этой неделе поставят первую промышленную партию COVID-вакцины, пообещал глава Минздрава. Глава Роспотребнадзора призвала ввести дополнительные ограничения и контроль в тех регионах, где рост заболеваемости выше среднего. Между тем стало известно, что COVID-вакцина фирм Pfizer и BioNTech показала более чем 90-процентную эффективность.

- Владимир Путин освободил от должностей министра транспорта Евгения Дитриха (на этот пост предложен гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев), министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина (на смену ему придет министр развития Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов) и министра строительства Владимира Якушева (на эту должность предложен его первый зам Ирек Файзуллин). Кроме того, глава Минэнерго Александр Новак станет вице-премьером, а его портфель перейдет главе ПАО "РусГидро" Николаю Шульгинову. Новым министрам по новой процедуре предстоит утверждение в Госдуме. Также в понедельник Путин освободил от должности полпреда в УрФО Николая Цуканова, его сменит Якушев.

- В Армении сбит российский ударный вертолет Ми-24, сопровождавший автоколонну 102-й российской военной базы. Двое военнослужащих погибли, еще один получил ранения. Позже стало известно, что Ми-24 был случайно сбит Азербайджаном, Баку принес извинения и заявил о готовности выплатить компенсацию.

- Азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту, а армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики не контролирует ключевой город Шуши, признали в Карабахе.

- Армянская оппозиция потребовала отставки Пашиняна из-за Карабаха. С совместным заявлением выступили около 20 партий.

- Владимир Зеленский заболел COVID-19. Руководитель его Офиса тоже заразился.

- В части под Воронежем солдат-срочник убил трех человек (зарубил топором офицера и расстрелял из его пистолета двух сослуживцев) и скрылся с оружием. Вскоре его задержали. Основной причиной считается нервный срыв.

- Рынки положительно отреагировали на новости о высокой эффективности вакцины от коронавируса и победу Джо Байдена на выборах. Индексы США достигли сессионных рекордов, цена нефти Brent подскочила почти на 9%, индексы Мосбиржи и РТС обновили 1,5-месячные максимумы, а рубль заметно укрепился к доллару и евро.

- Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с Марком Захаровым и Галиной Волчек.

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