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General Motors наймет 3000 новых сотрудников

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - General Motors сообщила, что начала набор 3000 новых сотрудников, чтобы укрепить свой потенциал в области проектирования и разработки программного обеспечения.

Речь пойдет в первую очередь о вакансиях в сфере инженерного обеспечения, проектирования и информационных технологий. Ожидается, что набор новых сотрудников позволит ускорить разработку электромобилей.

"Мы находимся на переходном этапе, который начался в самом конце 2018 года, - заявил через пресс-службу вице-президент GM по электрическим и автономным транспортным средствам Кен Моррис. - Мы движемся в сторону нашего будущего с электромобилями. Это поможет нам двигаться быстрее".

В 2018 году GM объявила о масштабной реструктуризации, в рамках которой закрыла три завода и сократила 8000 специалистов, многие из которых работали над транспортными средствами с двигателем внутреннего сгорания, напоминает Bloomberg. Компания сообщала тогда, что намерена нанять других инженеров для разработки 20 моделей электромобилей к 2023 году.

General Motors США Кен Моррис

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