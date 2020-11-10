Зарубежнефть заинтересовалась поиском нефтяных проектов в Казахстане

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Российская госкомпания "Зарубежнефть" заинтересована в поиске нефтяных проектов для инвестирования в Казахстане, в том числе в сотрудничестве с "КазМунайГазом", приводит пресс-служба Минэнерго РФ слова директора департамента международного сотрудничества Алексея Господарёва по итогам участия в заседании межправительственной комиссии по сотрудничеству между РФ и Казахстаном по вопросам ТЭК.

Заседание МПК прошло под сопредседательством зампреда правительства РФ Алексея Оверчука и первого заместителя премьер-министра - министра финансов Казахстана Алихана Смаилова.

По итогам, в частности, было отмечено успешное взаимодействие России и Казахстана в нефтегазовой области и в сфере электроэнергетики, говорится в сообщении.