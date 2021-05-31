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"Зарубежнефть" создала новую структуру "ЗН Каспий"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - "Зарубежнефть" создала новую структуру - ООО "ЗН Каспий" (Москва), следует из материалов компании. В "Зарубежнефти" не уточнили, под какие проекты была создана эта компания.

"ЗН Каспий" была зарегистрирована 28 мая 2021 года. Основными видами деятельности компании указаны работы в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях, а также в области добычи нефти и газа.

Гендиректором "ЗН Каспий" назначен Борис Воронцов, который ранее возглавлял такие структуры "Зарубежнефти", как "ЗН Ближний Восток" и "Зарнестсервис". Новая компания полностью находится на балансе другой "дочки" "Зарубежнефти" - "ЗН-Развитие".

С начала года "Зарубежнефть" создала под новые проекты ООО "ЗН Западная Сибирь" и ООО "ЗН-Север" (зарегистрированы по тому же адресу, что и "ЗН Каспий" и ряд других "дочек").

Зарубежнефть ЗН Каспий Борис Воронцов

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