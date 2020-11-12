Доля инвесторов из РФ составила 40% в траншах новых евробондов России в евро

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Большая часть новых выпусков евробондов России в евро ушла иностранным инвесторам, но российские покупатели были очень активны – их участие в каждом транше составило порядка 40%. Об этом свидетельствуют данные Газпромбанка, выступившего одним из организаторов сделки.

РФ в четверг разместила два транша евробондов: 7-летние долговые бумаги на 750 млн евро под 1,125% и 12-летние на 1,25 млрд евро под 1,85%.

Это первый выход России на международный долговой рынок в текущем году.

"Выпуск вышел по рекордно низким ставкам государственных заимствований России на международных рынках в какой-либо валюте. При этом сам объем размещения в евро также оказался исторически максимальным", - сказал журналистам первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Он напомнил, что ранее Россия дважды размещала еврооблигации в евро в 2013 и в 2019 годах, а также делала дополнительные размещения к этим выпускам, но объемы ни разу не превышали 1 млрд евро.

"Важно отметить, что сегодня состоялось размещение двух новых выпусков в евро, благодаря чему у России выстроилась полноценная рыночная кривая заимствований в евро с 3 выпусками в обращении. Это очень позитивно для всего российского рынка, поскольку создает полноценные ориентиры для последующих заимствований в евро российскими компаниями и банками", - отметил банкир.

"Несмотря на рекордно низкие ставки купона и сложную геополитическую обстановку, кредитная история, политика министерства финансов по управлению долгом и успешное макроэкономическое упpавление в условиях пандемии оказались привлекательными для иностранных инвесторов, главным образом из европейских стран, а также Азии и Ближнего Востока", - сообщил Шулаков.

Участие российских инвесторов, по его словам, составило порядка 40% в каждом из траншей.

Общий спрос превысил 2,7 млрд евро, в сделке приняло участие порядка 120 инвесторов, рассказал банкир.