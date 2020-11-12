Силуанов назвал размещение евробондов подтверждением высокого спроса на долг РФ

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Сделка по размещению двух траншей евробондов РФ в евро, которая состоялась в четверг, доказала, что российский долг по-прежнему пользуется высоким спросом за рубежом, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Данная сделка стала дебютной после введенных властями США в августе 2019 года ограничений на участие американских инвесторов в первичном размещении российских суверенных еврооблигаций. В связи с чем сделка осуществлена без участия американских инвесторов и американской финансовой инфраструктуры", - заявил Силуанов журналистам, комментируя итоги размещения двух траншей евробондов на общую сумму 2 млрд евро.

По его словам, суммарный спрос составил около 2,8 млрд евро.

"Существенная переподписка свидетельствует о сохранении устойчивого спроса иностранных инвесторов на российские долговые инструменты и способности России осуществлять заимствования в иностранной валюте на длительные сроки по приемлемым рыночным уровням", - сказал Силуанов.

Формирование кривой доходности суверенных еврооблигаций России, номинированных в евро, способствует созданию более благоприятных условий для осуществления заимствований в данной валюте российскими корпоративными эмитентами, отметил Силуанов.

"Также можно отметить диверсификацию валютного долгового портфеля России при одновременном расширении базы иностранных держателей государственных ценных бумаг Российской Федерации", - подчеркнул министр.

Россия в четверг разместила два транша евробондов: семилетние долговые бумаги на 750 млн евро под 1,125% и 12-летние на 1,25 млрд евро под 1,85%. Это первый выход России на международный долговой рынок в текущем году.

По словам Силуанова, в обоих выпусках более 60% удовлетворенных заявок пришлось на иностранных инвесторов, оставшуюся часть приобрели инвесторы из России.