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"Томскнефть" и "Башнефть" стали лидерами снижения добычи в "Роснефти"

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - "Томскнефть" и "Башнефть" стали лидерами снижения добычи нефти в группе "Роснефть" в III квартале 2020 года, следует из отчета компании по МСФО.

Экономический кризис

В этом квартале добыча "Томскнефти" упала на 57,4% по сравнению с предыдущим кварталом, до 2,6 млн баррелей, "Башнефть" снизила производство на 44,1%, до 13,8 млн баррелей.

В целом за девять месяцев компании снизили добычу в годовом выражении на 28,5% и на 23,7%, до 16,3 млн баррелей и 69 млн баррелей соответственно.

Наибольшее падение производства с начала года наблюдается у "Соровскнефти" (-34,7%) до 4,7 млн баррелей и "Северной нефти" (-34,4%) до 9,9 млн баррелей. Только "Таас-Юрях нефтегаздобыча" и "Роспан" показывают рост - на 21,9% (до 26,2 млн баррелей) и на 4,7% (8,9 млн баррелей) соответственно.

Крупнейшее добывающее предприятие компании - "Юганскнефтегаз" - в третьем квартале нарастило производство по сравнению со вторым кварталом на 13,1%, однако с начала года снижение составляет 7%, до 357 млн баррелей.

Добыча жидких углеводородов "Роснефти" в третьем квартале составила 3,91 млн баррелей в сутки (48,51 млн т), снизившись на 3,2% квартал к кварталу, на фоне более высокого уровня добычи в апреле 2020 года, до вступления в силу нового соглашения ОПЕК+. За девять месяцев добыча снизилась на 10,3% - до 4,19 млн баррелей в сутки (155 млн тонн).

Какь объясняет "Роснефть", основными факторами, оказавшими влияние на производство за девять месяцев 2020 года, стали обвал мировых цен на нефть, снижение спроса на нефть и нефтепродукты, соглашение стран-участников в ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в период с мая 2020 года, а также существенное ухудшение экономической ситуации во всем мире, обусловленное пандемией COVID-19.

Роснефть Томскнефть Башнефть

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