Квартальная прибыль "Башнефти" сократилась в десять раз

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2020 года чистая прибыль "Башнефти" по МСФО упала почти в десять раз в годовом измерении и составила 2,09 млрд рублей.

За девять месяцев компания получила убыток в 3,9 млрд рублей против прибыли в 66,9 млрд рублей годом ранее.

Квартальная выручка "Башнефти" снизилась на 40,3%, до 125,991 млрд рублей, выручка за девять месяцев сократилась на 35,1%, до 416,053 млрд рублей.

Операционная прибыль за июль-сентябрь 2020 года упала в 23 раза, до 1,389 млрд рублей. При этом прибыльно отработал сегмент "разведка и добыча" - 3,588 млрд рублей. Убыток получен в переработке, логистике и сбыте - 836 млн рублей, корпоративной и прочей деятельности - 1,388 млрд рублей.

За январь-сентябрь получен операционный убыток в размере 11,058 млрд рублей против 96,395 млрд рублей прибыли годом ранее. В "разведке и добыче" прибыль составила 4,278 млрд рублей, убыток в переработке, логистике и сбыте - 12,441 млрд рублей, убыток в корпоративной и прочей деятельности - 2,768 млрд рублей.

Капзатраты "Башнефти" за девять месяцев 2020 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 10% - до 47,806 млрд рублей.

По данным представителя компании, основными факторами, повлиявшими на финансовые результаты "Башнефти", стали обвал мировых цен на нефть, снижение спроса на нефть и нефтепродукты, соглашение стран-участников в ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в период с мая 2020 года, а также существенное ухудшение экономической ситуации во всем мире, обусловленное пандемией COVID-19.

В третьем квартале по сравнению со вторым компания отметила улучшение ситуации. Так, например, выручка выросла на 9,8%, "чистая прибыль в III квартале вышла из отрицательных значений предыдущего отчётного периода".

Показатель EBITDA в III квартале увеличился почти на 120% по сравнению со II кварталом, до 11,5 млрд рублей.

"Эти и другие факторы обеспечили улучшение ситуации со свободным денежным потоком компании, который также вышел из отрицательных значений предыдущего квартала и достиг 17,5 млрд рублей", - отметил представитель НК.