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"Газпром" в сентябре удвоил поставки в Турцию

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром" в ежеквартальном отчете за второй квартал 2020 года публикует полные данные о поставках газа по странам в первом полугодии 2020 года, включая РФ, ближнее и дальнее зарубежье, а также поставки СПГ (в млрд куб. м).

Свои данные об экспорте российского газа за 9 месяцев по 25 странам уже опубликовала Федеральная таможенная служба.

Данные "Газпрома", всего 36 позиций, полностью совпадают с данными ФТС по 20 странам.

В статистику "Газпрома" также включаются объемы реэкспорта среднеазиатского газа – в год это порядка 20 млрд куб. м. Также с задержкой в таможенную статистику попадают данные о поставках по новым контрактам – в Китай и Турцию по "Турецкому потоку".

За 9 месяцев поставки газа в Германию, на главный рынок сбыта российского газа, снизились на 16% – до 31,185 млрд куб. м, в Италию – на 9%, до 16,003 млрд куб. м.

Поставки в Турцию с начала года также снизились – на 25%, до 8,854 млрд куб. м. При этом, как следует из отчетности "Газпрома" и данных ФТС, в сентябре 2020 года "Газпром" поставил в Турцию 1,92 млрд куб. м газа – это максимум с января 2020 года и в почти два раза больше, чем годом ранее (1,017 млрд куб. м в сентябре 2019).

Газпром Турция

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