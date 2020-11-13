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"Газпром" за 9 месяцев получил почти 600 млрд рублей убытка

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Головная компания ПАО "Газпром" за 9 месяцев 2020 года получила 592,149 млрд рублей убытка по российским стандартам (РСБУ), сообщается в квартальном отчете компании.

За девять месяцев 2019 года компания получила 434,937 млрд рублей чистой прибыли.

"Интерфакс" сообщил эту информацию неделю назад на основе собственных расчетов, и результаты компании подтвердили эту калькуляцию.

В третьем квартале, равно как и в первом, компания получила убыток главным образом из-за обвала рубля. Во втором квартале российская валюта восстанавливалась, что немного сократило накопление отрицательного финансового результата.

Выручка упала на 21% – до 2744,076 млрд рублей, в том числе выручка от продажи газа снизилась на 29% – до 1705,561 млрд рублей.

Валовая прибыль упала на 40% – до 917 млрд рублей.

Помимо падения выручки в числе причин убытков называется убыток по курсовым разницам: "Отрицательный финансовый результат в большей степени обусловлен значительным превышением прочих расходов над прочими доходами. Расходы по курсовым разницам по прочему имуществу и обязательствам превысили доходы на 413,7 млрд рублей за счет отражения в бухгалтерской отчетности имущества и обязательств в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действующих на отчетную дату; увеличение начисленного резерва по сомнительным долгам на 46,75 млрд рублей, в основном в связи с пересчетом по курсу валют", - пишет компания.

Газпром

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