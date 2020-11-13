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Panasonic Corporation сменит название

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Panasonic Corp., один из ведущих японских производителей бытовой электроники, будет преобразована в холдинговую компанию за счет разделения на управляющие компании и получит новое название.

Как сообщается в пресс-релизе компании, изменения вступят в силу в апреле 2022 года в случае одобрения на собрании акционеров Panasonic в июне 2021 года и получения необходимых разрешений со стороны правительственных ведомств.

Изменение структуры позволит более ясно обозначить сферы ответственности каждого бизнес-подразделения и ускорить процесс принятия решений.

Panasonic также сообщила о назначении нового главного исполнительного директора. Им станет Юки Кусуми, который на текущий момент возглавляет автомобильное подразделение компании.

Решение вступит в силу 1 апреля 2021 года, Кусуми сменит в должности нынешнего CEO компании Кадзухиро Цугу.

Кусуми станет президентом компании 24 июня, в то время как Цуга займет должность председателя совета директоров без представительских полномочий.

Panasonic

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