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Panasonic сократил квартальную прибыль в 1,6 раза из-за локдаунов в КНР

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Panasonic Corp., один из ведущих японских производителей бытовой техники и электроники, по итогам первого квартала 2023 финансового года сократил операционную прибыль в 1,6 раза.

Этот показатель за три месяца, завершившиеся 30 июня, составил 63,7 млрд иен ($470,77 млн) против 104,4 млрд иен годом ранее. Аналитики, опрошенные Refinitiv, в среднем прогнозировали показатель на уровне 73,3 млрд иен.

Падение операционной прибыли связано с локдаунами в Китае и ростом материальных затрат, которые ограничили производство и отрицательно сказались на прибыльности.

Выручка Panasonic за отчетный период увеличилась на 10%, до 1,97 трлн иен.

Чистая прибыль компании сократилась в 1,6 раза и составила 48,9 млрд иен по сравнению с 76,5 млрд иен за тот же период прошлого года.

Японский производитель подтвердил годовой прогноз операционной прибыли, согласно которому показатель составит 360 млрд иен по итогам фингода, который завершится 31 марта. Аналитики в среднем прогнозируют показатель на уровне 412 млрд иен.

Panasonic является одним из мировых лидеров в своей отрасли. В глобальный концерн входит свыше 500 предприятий и научно-исследовательских центров по всему миру. Акции Panasonic, штаб-квартира которой находится в японской Осаке, котируются на фондовых биржах этого города, Токио, Нагои и Нью-Йорка. В штате компании работает около 243,5 тысячи человек.

С начала 2022 года капитализация Panasonic снизилась на 11,4%.

Panasonic Япония Китай Осака США
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