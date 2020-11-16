ННК завела активы на Таймыре под лицензиата Пайяхи

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - "Независимая нефтегазовая компания" (ННК) Эдуарда Худайнатова консолидирует активы на Таймыре.

По данным "СПАРК-Интерфакс", три структуры ННК на полуострове - ООО "Таймырнефтегаз-Эстейт", ООО "Таймырнефтегаз-порт" и ООО "Плавучий строительно-монтажный отряд N36" ("ПСМО N36") - были переведены на другую структуру компании - АО "Таймырнефтегаз", которая является владельцем лицензий месторождений Пайяхской группы.

"Таймырнефтегаз-порт" и "Таймырнефтегаз Эстейт" (Красноярский край) были созданы в середине 2018 года. Первая - под строительство терминала, вторая - под строительство офисных зданий и других необходимых сооружений.

Компании сначала полностью принадлежали Худайнатову, а затем числились на "ННК-Развитие". "ПСМО N36" ранее находилась на балансе "ННК-Инвест".

Утвержденные ГКЗ запасы Пайяхского месторождения на Таймыре составляют 1,2 млрд тонн. Пайяха в 2019 году дала крупнейший прирост запасов в России - 1,05 млрд тонн по категориям C1+C2. Предполагается, что Пайяха войдет в проект "Роснефти" "Восток Ойл" на севере Таймыра, где "Роснефть" формирует новый арктический кластер добычи.