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Комитет ОПЕК+ предложил отсрочить повышение добычи на 3-6 месяцев

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Эксперты технического комитета ОПЕК+ на заседании в понедельник предложили министрам рассмотреть возможность не повышать добычу нефти, как как это предполагается с января 2021 года, а отложить повышение на 3-6 месяцев, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных делегатов.

Эксперты видят риски для нефтяного рынка, поскольку восстановление идет медленнее, чем ожидалось.

Страны ОПЕК и не-ОПЕК в апреле текущего года приняли решение о беспрецедентном согласованном сокращении добычи нефти после падения спроса на четверть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сразу на два года, но с постепенным наращиванием производства. Так, если в мае-июне сокращение должно было составить 9,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года (при этом для России и Саудовской Аравии были приняты отдельные базы отсчета - 11 млн б/с), то с июля предполагалось наращивание добычи на 2 млн б/с (это повышение было перенесено на август), а с января 2021 года - еще на 2 млн б/с с удержанием этого уровня до мая 2022 года.

нефть ОПЕК+

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