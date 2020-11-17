Рынок акций РФ открылся ростом индекса РТС на 0,4%

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips из-за локальной фиксации прибыли игроками после ралли, подогретого в начале недели новостями о высокой эффективности вакцины от COVID-19 в США; индекс РТС за минуту торгов подрос на 0,4%, индекс МосБиржи почти не изменился.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3079,92 пункта (+0,01%), индекс РТС - 1273,12 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,3%.

Доллар стоит 76,26 рубля (+0,1 рубля), золото - $1886,4 за тройскую унцию (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+1,3%), "МТС" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "Роснефти" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), UC Rusal (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), "Московской Биржи" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), банка ВТБ (-0,3%), "Россетей" (-0,3%), "НЛМК" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Просели акции "Газпром нефти" (-0,3%) на новостях о дивидендах. Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2020 года в 5 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов "Газпром нефти" - 29 декабря.

Публикация отчетности "Газпром нефти" за третий квартал ожидается 19 ноября. Ранее аналитики давали прогноз промежуточных дивидендов "Газпром нефти": Sber CIB - 8 руб. на акцию, "Ренессанс капитал" - 6,5 рубля на акцию.

За 2019 год дивиденды составили 37,96 руб. на одну акцию, с учетом дивидендов, выплаченных по результатам 6 месяцев 2019 года в размере 18,14 руб. на акцию.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, сообщение компании Moderna об успешном испытании вакцины от коронавируса подкрепили оптимизм трейдеров на мировых рынках - в итоге возобновился процесс ротации капитала в рисковые активы, включая акции на развивающихся рынках.

Во вторник не исключена возможность приостановки роста по индексу РТС - сообщения об ужесточении связанных с пандемией ограничений в нескольких штатах США (включая Калифорнию) могут напомнить участникам рынка о том, что перспективы запуска производства новых вакцин от коронавируса не отменяют негативного влияния текущего "локдауна" на реальную экономику. Вместе с тем, возможно сохранение спроса в нефтегазовом секторе после выхода фьючерсов на нефть Brent к отметке $44 за баррель. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара немногим ниже 76,5 руб. считает аналитик.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром во вторник относительно позитивный. Китайские дефолты по некоторым облигациям госкомпаний пока не касаются торговых партнеров российских компаний. Нефть немного дорожает, медь на максимуме более чем за полтора года. Новости о вакцинах создают все больше определенности на будущее. На рынке акций РФ могут начать преобладать желающие зафиксировать прибыль. Интерес представляют отчеты МТС и "Совкомфлота", а также блок статистики в США.

Вакцина Moderna показала эффективность выше 94%, но самое главное в том, что ее транспортировка возможна в обычном медицинском холодильнике, а не при температуре -80 градусов. Соответственно, на глобальную пандемию готовится глобальное наступление по разным фронтам. Инвесторы могут рассчитывать на то, что в I-II кварталах жизнь начнет возвращаться к привычному ходу вещей, хотя главный эпидемиолог США Энтони Фаучи пытается убедить в обратном и говорит о необходимости масочного режима и социальной дистанции после вакцинации населения. В любом случае, наличие вариантов защиты позволит экономике избегать каких-либо тотальных карантинных мер, полагает аналитик.

Совещание ОПЕК+ во вторник должно выдать рекомендации по объемам производства, которые будут утверждены на официальной встрече 30 ноября. Некоторые оптимисты считают, что технический комитет может рекомендовать расширение ограничений, но главное беспокойство все же связано с планами увеличения добычи с 1 января. Немного оптимизма для нефти пришло из Китая, где объемы переработки достигли очередного рекорда в октябре. Однако китайские данные накладываются на статистику падения дорожного трафика в ряде европейских стран почти в два раза, отмечает Кочетков.

В США индексы накануне выросли на 0,8-1,6%, Dow Jones (+1,6%) и S&P 500 (+1,2%) обновили рекордные максимумы на новостях об успехе испытаний еще одной вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Moderna.

Во вторник в Азии отмечается смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,1%), "минусуют" после ралли американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,3%).

Нефть утром во вторник дорожает на новостях о вакцине и ожиданиях отсрочки странами ОПЕК+ запланированного увеличения добычи нефти; цена Brent находится на $0,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ 16 ноября. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $44,06 за баррель (+0,6% и +2,4% в понедельник), декабрьская цена WTI - $41,51 за баррель (+0,4% и +3% накануне).

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ во вторник рассмотрят перспективы нефтяного рынка и возможность отсрочки запланированного увеличения c 2021 года нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки на 3-6 месяцев.

В понедельник состоялось заседание экспертов технического комитета ОПЕК+, который рекомендовал министерскому комитету принять решение о сохранении текущих уровней ограничений, то есть отсрочить повышение добычи на срок 3-6 месяцев, сообщило агентство Bloomberg.

Сохранение текущего уровня ограничений странами ОПЕК+ позволило бы несколько компенсировать рост предложения со стороны Ливии, которая уже нарастила добычу более чем до 1 млн баррелей в сутки, отмечают эксперты. Опасения в отношении перспектив спроса на нефть сохраняются в связи с тем, что многие страны мира переживают вторую волну пандемии коронавируса и вынуждены вводить новые карантинные меры.