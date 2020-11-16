Источники сообщили о планах по смене CEO "Уралкалия" и "Уралхима"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Дмитрий Мазепин решил сменить руководство подконтрольных ему "Уралкалия" и "Уралхима". "Уралхим", а в перспективе и объединенную компанию, о создании которой думает Мазепин, может возглавить вице-президент девелоперской группы "ПИК" Александр Прыгунков, рассказали "Интерфаксу" несколько источников в отрасли.

Действующие CEO "Уралкалия" и "Уралхима" Дмитрий Осипов и Сергей Момцемлидзе покинут свои должности, но могут остаться в периметре группы, говорят собеседники агентства.

Новым главой "Уралкалия", по их словам, станет технический директор компании Виталий Лаук. Кадровые перестановки ожидаются в начале декабря.

Прыгунков станет новым CEO "Уралхима", но будет участвовать и в оперативном управлении "Уралкалием", говорят собеседники "Интерфакса". В отрасли уже долгое время ходят слухи о готовящемся слиянии двух компаний на базе "Уралхима", поэтому собеседники агентства рассматривают выходца из ПИКа как будущего главу объединенного производителя удобрений.

В "Уралкалии" и "Уралхиме" информацию о смене руководства не комментируют.