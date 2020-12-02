"Уралхим" увеличил долю в "Уралкалии" до 81,5%

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - "Уралхим" увеличил долю в "Уралкалии" до 81,5%, выкупив часть пакета Rinsoco Trading Дмитрия Лобяка, сообщил "Уралкалий". Доля Rinsoco в компании снизилась с 53,6% до 18,5%.

Приобретение контрольного пакета акций "Уралкалия" было профинансировано Сбербанком в рамках долгосрочного кредитного соглашения, структурированного как синдицированный кредит в российском праве (по форме документации Russian LMA), уточнил "Уралхим".

Дмитрий Лобяк, однокурсник владельца "Уралхима" Дмитрия Мазепина по Минскому суворовскому училищу, стал акционером "Уралкалия" в 2016 году, выкупив 20% у "Онэксима" Михаила Прохорова. Сделку Лобяка также прокредитовал Сбербанк, на конец 2019 года он должен был банку почти $3,1 млрд (с полным погашением в марте 2023 года), раскрывал "Уралкалий" в проспекте к евробондам.

После погашения "Уралкалием" квазиказначейских акций (56,22% уставного капитала) в июле этого года доля Лобяка в компании выросла до 53,63%, "Уралхима" - до 46,37%.

Сам "Уралхим" в прошлом году привлек в Сбербанке $3,9 млрд для рефинансирования кредита ВТБ, полученного на покупку доли в "Уралкалии" в 2013 году. Текущая сделка является частью ковенантов по кредиту Сбербанка, писала ранее газета "Коммерсантъ". По данным издания, в материалах для Федеральной антимонопольной службы "Уралхим" сообщал, что после закрытия сделки до 20% акций "Уралкалия" планируется разместить на бирже.

Долгосрочная задолженность "Уралхима" на конец 2019 года составляла почти 240 млрд рублей при чистой прибыли в 50,7 млрд рублей, следует из отчетности компании.

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