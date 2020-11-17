Новак заявил, что сделка ОПЕК+ более-менее стабилизировала рынок нефти

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Сделка ОПЕК+ стабилизировала нефтяной рынок, но необходимо продолжать исполнять взятые обязательства, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании Объединенного министерского мониторингового комитета (Joint Ministerial Monitoring Committee, JMMC).

"Наши совместные действия позволили стабилизировать рынок в самый критический момент. И благодаря этому рынок находится сегодня в стабильном состоянии. Уровень соответствия третий месяц подряд более 100%", - отметил он.

При этом Новак подчеркнул, что "необходимо продолжать быть приверженными взятым на себя обязательствам, особенно в условиях сегодняшних и продолжающихся неопределенностей и той конъюнктуры, которая складывается в период зимнего спроса".

Вице-премьер добавил, что Россия также намерена придерживаться договоренностей.

"Сегодня наше внимание должно быть сконцентрировано на глубинных трансформациях энергетики после преодоления текущего кризиса", - сказал Новак.

Он пояснил, что наиболее продолжительный эффект после пандемии может ощутить на себе авиация, потому что командировки, на которые приходится более четверти пассажиропотока, могут быть заменены на видеоконференции.

"В подобных непростых условиях нашей задачей остается учет всех факторов неопределенности, разработка объективных рекомендаций для стабилизации рынка", - подчеркнул вице-премьер.

По его словам, положительным фактором является то, что "мир уже лучше понимает, как бороться с пандемией". По оценке Новака, новые ограничительные меры имеют меньший эффект на спрос.

Вице-премьер также отметил существенный эффект от разработки вакцин.