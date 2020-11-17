Правкомиссия предварительно согласовала покупку Trafigura 10% в "Восток Ойле"

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ в рамках заочного голосования предварительно согласовала сделку по приобретению компанией Trafigura PTE Ltd права распоряжаться 10% голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ООО "Восток Ойл", говорится в сообщении пресс-службы правительства России.

Решение принято в рамках поддержки правительственной комиссией планов "Роснефти" по реализации проекта "ВостокОйл" для развития российской экономики и обеспечения стратегических интересов РФ по развитию Северного морского пути, поясняется в сообщении.