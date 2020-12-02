"Роснефть" решила продать активы с суммарной добычей 20 млн тонн

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - "Роснефть" планирует провести отчуждение малорентабельных активов, чтобы улучшить качество портфеля проектов и обеспечить капитал для реализации "Восток Ойла", пишет БКС в отчете после телеконференции представителей руководства НК с аналитиками.

В беседе участвовали первый вице-президент "Роснефти" Дидье Казимиро и глава "Восток Ойла" Андрей Поляков.

Эксперты БКС положительно оценили эту новость: она "знаменует собой новый этап для компании, которая в течение последнего десятилетия имела тенденцию только приобретать активы".

"Роснефть" уже ведет переговоры о продаже своих активов, в том числе, на юге России. Результаты этих переговоров должны быть объявлены в ближайшие месяцы, уточняет БКС.

По оценкам руководства НК, цены будут относительно низкими - возможно, $1-2/барр. запасов, но это низкоэффективные месторождения, некоторые из которых не генерировали существенного положительного денежного потока в течение многих лет.

Как пишет Sova Capital, помимо активов на юге, речь идет о продаже месторождений "Самаранефтегаза", "Оренбургнефти", "РН-Северная нефть", "Талинского", "Варьеганнефтегаза" и "Сахалинморнефтегаза". Согласно плану, компания намерена продать эквивалент производства 20 млн тонн нефти в год в течение следующих 18 месяцев (срок приблизительный), в основном российским покупателям, добавляют аналитики.

"Роснефть" называет эти активы "хвостовыми", и большинство из них имеют выше 80% обводненности и истощены на 60%. Средние операционные расходы превышают $9/барр. Общее сокращение капитальных и операционных вложений благодаря выходу из этих активов должно составить более $30 млрд на горизонте до 2040 года. Со следующего года может быть продано более 200 лицензионных участков.

Средств от отчуждения активов вместе с продажей 10% в "Восток Ойле" трейдеру Trafigura должно хватить "Роснефти" для покрытия стартовых капитальных затрат по проекту. "Роснефть" планирует, что через четыре-пять лет "Восток Ойл" будет иметь положительный FCF.

По плану в "Восток Ойл" войдут активы "Роснефти" на севере Красноярского края: Западно-Иркинский участок и месторождения Ванкорского кластера. Кроме того, в "Восток Ойл" могут войти месторождения Восточно-Таймырского кластера - совместного предприятия "Роснефти" и британской BP в этом регионе. Также планируется, что "Восток Ойл" включит Пайяхскую группу месторождений "Нефтегазхолдинга", которая принадлежит экс-главе "Роснефти", бизнесмену Эдуарду Худайнатову. "Восток Ойл" в рамках I очереди обеспечит добычу, перевалку и транспорт 50 млн т нефти, во II - до 100 млн тонн.

В середине ноября совет директоров "Роснефти" одобрил продажу 10% "Восток Ойла" в пользу Trafigura.