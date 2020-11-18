Подмосковная компания решила выкупить Лермонтовский ГОК в Приморье

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - АО "Компания "Вольфрам" (Красногорск, Московская область) планирует выкупить у Приморского края ООО "Лермонтовский ГОК" - производителя вольфрамового концентрата, об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

"Вольфрам" 28 сентября выиграл аукцион по приобретению лицензии на месторождение вольфрамовых руд Рубежное. В дальнейшем "Вольфрам" намерен приобрести 100%-ную долю КГУП "Примтеплоэнерго" в ООО "Лермонтовский ГОК", добавили в пресс-службе.

"Примтеплоэнерго" уже провело работу по оценке основных фондов Лермонтовского ГОКа и теперь готовит документы для аукциона по продаже комбината.

Межведомственная комиссия согласовала сделку по отчуждению 100%-ной доли КГУП "Примтеплоэнерго" в ООО "Лермонтовский ГОК". В краевое Заксобрание направлены документы, чтобы депутаты дали отзыв на процедуру сделки. Региональный Минпромторг вместе с КГУП "Примтеплоэнерго" подготовил дорожную карту по подготовке и проведению аукциона, сообщили в пресс-службе.

Ранее у комбината сменился гендиректор. "В связи с окончанием срока трудового договора с директором ООО "Лермонтовский ГОК" Юрием Даниловым КГУП "Примтеплоэнерго" провело конкурс на должность директора. Им стал Андрей Щитов", - отметили в пресс-службе правительства Приморья.

О переговорах с АО "Компания "Вольфрам" о продаже Лермонтовского ГОКа в сентябре прошлого года сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Приморья Олег Кожемяко.

"В связи с тем, что программа развития комбината рассчитана с учетом сохранения оставшейся сырьевой базы, нужно привлечь дополнительные средства на проведение геологоразведочных работ на близлежащих месторождениях. Мы занимаемся поиском потенциальных инвесторов, в том числе ведем переговоры с АО "Компания "Вольфрам", являющейся потребителем производимой ГОКом продукции", - говорил тогда Кожемяко.

По его словам, власти будут настаивать на включении в договор купли-продажи обязательства покупателя по предоставлению банковской гарантии на срок 10 лет в объеме необходимых вложений в доразведку Лермонтовского месторождения и обеспечение работы ООО "Лермонтовский ГОК" в течение 10 лет.

Кожемяко также говорил, что "Вольфрам" может вложить в разработку новых месторождений в Приморском крае до 1 млрд рублей. Компания построит завод по переработке вольфрама на базе месторождения в Красноармейском районе Приморского края, эксплуатируемого ныне ООО "Лермонтовский ГОК".

Администрация Приморья не раз оказывала финансовую помощь комбинату как градообразующему предприятию. В октябре 2016 года Лермонтовский ГОК был остановлен из-за отсутствия сырья, а в 2017 году он получил субсидию из краевого бюджета в размере более 246 млн рублей, и в ноябре того же года снова начал работать.

ГОК испытывал проблемы с добычей руды и сбытом с 2003 года. Производство на руднике Лермонтовского месторождения было остановлено в сентябре 2008 года. Через год имущество предприятия за символическую плату было передано в аренду на 5 лет краевому ГУП "Примтеплоэнерго", которое для восстановления производства создало филиал - "Лермонтовский горно-обогатительный комбинат". В июне 2013 года было зарегистрировано ООО "Лермонтовский ГОК", единственным учредителем которого является КГУП "Примтеплоэнерго".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Компания "Вольфрам" основана в 1997 году, занимается добычей, переработкой и продажей вольфрама, молибдена, рения и кобальта. Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) владеет 33% уставного капитала компании, физлица (граждане России) - 67%.