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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:11

Вольфрамовый ГОК в Приморье ликвидируют из-за убыточности

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Приморье руководство ООО "Лермонтовский ГОК" (производитель вольфрамового концентрата) ришило ликвидировать предприятие. Об этом "Интерфаксу" сообщили в краевом ГУП "Примтеплоэнерго" (крупнейшая теплоснабжающая организация Приморья), которому принадлежит 100% ГОКа.

"Решение принято в связи с отсутствием у ГОКа рынков сбыта вольфрамового концентрата, убыточной деятельности комбината, а также с накопленной задолженностью в размере 400 млн рублей, в том числе 150 млн рублей перед "Примтеплоэнерго", - объяснили в ГУП.

Для продолжения работы комбинату нужны вложения в размере 250 млн рублей на приобретение реагентов для производства продукции, расширения производственной базы, проведения геолого-разведывательных работ и других мероприятий хозяйственного характера.

"Для "Примтеплоэнерго" 250 млн рублей - это половина годовой ремонтной программы в сфере теплоснабжения и водоснабжения на территории 32 муниципальных образований Приморья, на которых предприятие оказывает услуги", - уточнили в ГУП.

Руководство ГОКа ликвидирует его с соблюдением всех необходимых социальных выплат сотрудникам производства в полном объеме и в соответствии с действующим законодательством, заверил собеседник агентства.

Решение о необходимости дальнейшей добычи вольфрамовых руд на месторождениях комбината примет краевой Минпромторг с учетом складывающейся конъюнктуры рынка сбыта.

"Примтеплоэнерго" дважды выставляло на открытый аукцион 100% капитала "Лермонтовского ГОКа" с минимальной ценой лота 220,792 млн рублей (с НДС). Торги в обоих случаях не состоялись из-за отсутствия заявок.

Также сообщалось, что ГОК планировало выкупить АО "Компания "Вольфрам" (Красногорск, Московская область). Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отмечал, что власти будут настаивать на включении в договор купли-продажи обязательства покупателя по предоставлению банковской гарантии на срок 10 лет в объеме необходимых вложений в доразведку Лермонтовского месторождения и обеспечение работы ООО "Лермонтовский ГОК" в течение 10 лет.

Кожемяко также говорил, что "Вольфрам" может вложить в разработку новых месторождений в Приморском крае до 1 млрд рублей. Компания построит завод по переработке вольфрама на базе месторождения в Красноармейском районе Приморского края, эксплуатируемого "Лермонтовским ГОКом".

Администрация Приморья не раз оказывала финансовую помощь комбинату как градообразующему предприятию.

ГОК испытывал проблемы с добычей руды и сбытом с 2003 года. Производство на руднике Лермонтовского месторождения было остановлено в сентябре 2008 года. Через год имущество предприятия за символическую плату было передано в аренду на 5 лет краевому ГУП "Примтеплоэнерго", которое для восстановления производства создало филиал - "Лермонтовский горно-обогатительный комбинат". В июне 2013 года было зарегистрировано ООО "Лермонтовский ГОК", единственным учредителем которого является "Примтеплоэнерго". Выручка ООО за 2021 год - 121,4 млн рублей, чистый убыток - 158 млн рублей.

Приморье Лермонтовский ГОК Примтеплоэнерго Компания Вольфрам Красногорск Олег Кожемяко
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