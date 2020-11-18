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"Газпром" подписал 5-летнюю программу газификации Подмосковья

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на пятилетний период - 2021-2025 годы.

Как сообщила корпорация, инвестиции "Газпрома" предусмотрены в объеме 13,076 млрд руб. - это в 11 раз больше, чем в 2005-2020 годах.

Согласно документу, компания, в частности, построит межпоселковые газопроводы для газификации 159 населенных пунктов. Будет также проведена реконструкция и техническое перевооружение 20 газораспределительных станций. Это позволит увеличить поставки газа действующим потребителям, в том числе в Дмитровском, Пушкинском и Щёлковском городских округах, г. Дубне.

Правительство области, в свою очередь, обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовку к приему газа 10,7 тыс. домовладений.

"Газпром" и Московская область ведут системную работу по газификации. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 99,6% (в городах - 99,6%, в сельской местности - 93,1%).

В результате реализации пятилетней программы к 2026 году технически возможная сетевая газификация Московской области будет полностью завершена.

Газпром Московская область

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