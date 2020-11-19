ЦБ РФ и Минфин дали свои прогнозы по росту ипотеки в 2020 году

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Банк России ожидает рост ипотечного кредитования в РФ в 2020 году более чем на 20%, Минфин прогнозирует увеличение этого сектора на 30%.

"Рост ипотечного кредита банковского сектора на 1 октября составлял 18,6% год к году. По году это может быть и более 20%", - сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов на совместном заседании комиссий Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) финансовой индустрии.

В свою очередь директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков отметил, что беспрецедентно высокие объемы выдачи ипотеки в этом году, безусловно, связаны с программами льготного кредитования. "Я чуть поправлю коллег (из ЦБ - ИФ), скорее, добавлю, мы ожидаем к концу года роста ипотечного кредитования до 30% к прошлому году", - заявил он.

Чебесков отметил важность стимулирующих механизмов Банка России. "Из тех мер, которые мы подсчитывали, если даже ЦБ введет отрицательную антициклическую надбавку в размере 1 процентного пункта, это может примерно добавить прирост кредитования в размере 8-9 трлн рублей", - сказал он.

"Мы всегда дискутируем, как государство должно поддерживать кредитование и стимулировать инвестиции. Это должны быть меры ЦБ или бюджетная политика. Мне кажется, должен быть сбалансированный подход, и мы здесь видим значительные возможности стимулирующих мер от ЦБ", - добавил глава департамента Минфина.

Тремасов обратил внимание на отличие динамики кредитования сейчас от того, что наблюдалось в предыдущие кризисные периоды 2009 и 2015 годов. "Мы видели, что дестабилизация финансовых рынков приводила к так называемому эффекту делевериджа (снижению уровня закредитованности - ИФ), сокращению кредита. Сейчас, как известно, Банк России отреагировал на ухудшение экономической конъюнктуры достаточно существенным снижением ключевой ставки, переходом в область мягкой ДКП", - сказал он, отметив, что эти меры регулятора привели в том числе и к росту кредитования.

Розничное кредитование в 2020 году, по прогнозу ЦБ, увеличится на 13-16%, в 2021 году - на 12-16%. При этом рост необеспеченного потребительского кредитования в 2020 году составит менее 10%, добавил Тремасов. Корпоративное кредитование в 2020 году вырастет на 8-11%, в 2021 году - на 6-10%.