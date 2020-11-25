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Набиуллина сочла важным вовремя завершить программу льготной ипотеки

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Своевременное завершение программы льготной ипотеки под 6,5% позволит предотвратить появление "пузыря", сбалансировать спрос и предложение, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Уже виден рост цен на жилье на первичном рынке, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку. Своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать "пузырей" и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья", - сказала Набиуллина.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена в апреле этого года и должна была завершиться 1 ноября 2020 года. Затем программа была продлена до 1 июля 2021 года.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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