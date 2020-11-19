АСВ продало принадлежавший банкиру Пугачеву особняк за 8 млн фунтов

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) продало за 8 млн фунтов особняк Old Battersea House, ранее принадлежавший экс-бенефициару Межпромбанка Сергею Пугачеву, говорится в сообщении АСВ.

Особняк расположен в Лондоне по адресу Vicarage Grecsent, Battersea, SW11 3LD.

Продажа совершена в рамках работы по приведению в исполнение в иностранных юрисдикциях определения российского суда о привлечении Пугачева к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в размере 75,6 млрд рублей.

Особняк продан на основании приказа Высокого суда правосудия Англии и Уэльса, разрешающего продажу в интересах банка недвижимого имущества. После оплаты необходимых расходов денежные средства пополнят конкурсную массу банка и будут направлены на удовлетворение требований кредиторов в максимально возможном объеме.

Ранее АСВ продало часть взысканных активов Пугачева, в том числе поместье, известное под названием Lower Venn Farm (за 1,6 млн фунтов стерлингов), и 47-метровую яхту "DB9" производства компании Palmer Johnson, зарегистрированную на Каймановых островах. Средства от продаж поступили в конкурсную массу.

Также на продажу выставлен расположенный в Лондоне дорогостоящий объект недвижимости Glebe Place, арестованы виллы во Франции, включая Шато де Гаро, виллу "Аннушка", шале "Вальберг" и виллу № 40, расположенную в Сен-Жан-Кап-Ферра. В отношении французских активов в настоящий момент продолжаются судебные разбирательства.

Арбитражный суд Москвы 30 ноября 2010 года по заявлению Банка России признал банкротом Межпромбанк и открыл в отношении него конкурсное производство. Арбитражный суд Москвы в апреле 2015 года удовлетворил иск АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности четырех бывших руководителей банка, включая основателя банка Сергея Пугачева, в объеме 75,6 млрд рублей.