Утверждено обвинительное заключение подельницы экс-банкира Сергея Пугачева

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России сообщила, что утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего и.о. председателя исполнительной дирекции ЗАО "Международный промышленный банк" Марины Илларионовой, дело направлено в Тверской суд. По этому же делу проходит основатель Межпромбанка Сергей Пугачев.

Илларионова была задержана в 2020 году, до этого она с 2016 года скрывалась от следствия, напомнили в надзорном ведомстве.

Ей вменяют злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК).

По версии следствия, в 2009 году владелец Межпромбанка Пугачев "инициировал заключение 120 кредитных договоров с подконтрольными ему юридическими лицами, не ведущими финансовую деятельность, на общую сумму свыше 64 млрд рублей".

В обеспечение исполнения этих договоров он предоставил МПБ в виде залога акции принадлежащей ему иностранной компании общей стоимостью свыше 77 млрд рублей. После того, как кредитные средства пришли на счета подконтрольных Пугачеву компаний, он их похитил, считает следствие.

"Одновременно он решил вывести из-под залога банка акции, чтобы избежать их изъятия в счет неисполненных кредитных обязательств. Для этого Пугачев дал исполняющей обязанности председателя исполнительной дирекции ЗАО "МПБ" Илларионовой указание расторгнуть заключенные договоры залога", - говорится в пресс-релизе.

Илларионова по указанию Пугачева и вопреки интересам МПБ, используя служебные полномочия, без каких-либо законных оснований подписала 6 августа 2010 года соглашения, по которым банк расторг договоры залога акций. "Это повлекло за собой утрату ЗАО "МПБ" возможности обеспечить исполнение кредитных договоров и причинение банку ущерба в размере свыше 64 млрд рублей", - полагает следствие.

Это повлекло за собой утрату ЗАО "МПБ" возможности обеспечить исполнение кредитных договоров и причинение банку ущерба в размере свыше 64 млрд рублей.

Сергей Пугачев находится в международном розыске с 2014 года.