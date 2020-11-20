"Газпром" подключил к газотранспортной системе Харампурское месторождение

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром" подключил к газотранспортной системе (ГТС) Харампурское месторождение "Роснефти" и BP, сообщает корпоративное издание "Газпром трансгаз Сургута".

Запланировано, что до 2025 года в участок магистрали "Газпром трансгаз Сургут" ежегодно будет поступать с Харампурского нефтегазоконденсатного месторождения 10 млрд куб. м газа, а с 2025 года объемы вырастут до 25 млрд.

Лицензией на Харампурский участок владеет СП "Харампурнефтегаз" (доля BP 49%). В рамках СП планируется добыча нефти на зрелых месторождениях и реализация проекта добычи газа. "В первую очередь здесь предполагается добыча газа из сеноманских пластов, для чего был построен комплекс подготовки газа и газопровод внешнего транспорта с передачей его в единую газотранспортную систему "Газпрома". Далее предусматривается расширение инфраструктуры проекта для приема и подготовки газа уже туронских залежей", - отмечает газета.

Газовики подключили к системе магистрального транспорта газа, внешний газопровод на 194-м километре входа КС "Пурпейская".

Работы предусматривали двухэтапное исполнение, связанное с врезкой узлов подключения в основную магистраль, а также присоединение "нефтяного отрезка" трубы к узлу подключения МГ. Сам идущий от установки комплексной подготовки газа газопровод-отвод нефтяной компании диаметром 1020 мм имеет 156-километровый участок. Силами специалистов Управления аварийно-восстановительных работ "Трансгаза" (где задействовали две бригады Ноябрьского АВП) в районе Пурпейского ЛПУ в ноябре врезаны тройники с крановыми узлами на двух нитках газопровода "Уренгой - Челябинск", что стало первым этапом подключения стороннего газопровода от мест врезки до секущей арматуры узлов.

А на входе компрессорной перед крановым узлом уже нефтяниками была возведена газоизмерительная станция.

"Работы по строительству и комплексному опробованию "под нагрузкой" узла подключения специалисты выполнили в полном объеме, а по подаче газа - четко в соответствии с требованиями СТО, регламентирующими правила эксплуатации магистральных газопроводов", - пишет газета "Сибирский газовик".

"В относительно обозримой перспективе - в 2026 году - система МГ "Газпром трансгаз Сургута" ожидает поступления голубого топлива с еще одного месторождения "Роснефти" - Кынско-Часельского НГКМ, с которого ежесуточные объемы газа достигнут 43 млн кубометров", - также сообщает газотранспортная компания.