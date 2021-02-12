"Роснефть" снова перенесла ввод Харампурского месторождения

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU -"Роснефть" перенесла ввод Харампурского месторождения на 2022 год, говорится в презентации компании. В феврале 2020 года компания перенесла запуск проекта на 2021 год.

Запасы газа Харампура по категории 3Р (по стандарту PRMS) составляют 739 млрд кубометров, говорится в презентации. Полка добычи газа первой очереди (Сеноман) - около 11 млрд кубометров. Выход на полку планируется в 2023 году.

В соответствии с графиком проекта в 2020 году по ключевому объекту - установки комплексной подготовки газа (УКПГ) - достигнута строительная готовность в части строительно-монтажных работ - более 40%. На газопроводе внешнего транспорта завершен переход методом наклонно направленного бурения через реку Айваседапур. Начались работы на переходе через реку Харампур. Завершены работы по врезке в газотранспортную систему ПАО "Газпром".

Согласно материалам компании, на 2021 год запланировано продолжение работ по строительству площадочных и линейных объектов, а также обустройству прочих объектов наземной инфраструктуры.

"Харампурнефтегаз" имеет лицензии на Харампурский и Фестивальный нефтегазовые участки в Ямало-Ненецком автономном округе. Суммарные извлекаемые запасы природного газа по классификации АВ1С1 + В2С2 на 1 января 2019 года составляют около 1 трлн кубометров.

В рамках СП "Харампурнефтегаз" (доля BP 49%) планируется добыча нефти на зрелых месторождениях и реализация проекта добычи газа. Предполагалось, что разработка сеноманской залежи позволит добывать свыше 10 млрд куб. м газа уже в 2020 году. Однако в конце прошлого года партнеры перенесли запуск месторождения на 2021 год.

Проект обладает потенциалом дальнейшего наращивания газодобычи за счет освоения туронской залежи, что позволит более чем удвоить общие объемы производства. Добыча в год при выходе на проектную мощность составит 11 млрд кубометров газа с потенциалом роста до 24 млрд кубометров.