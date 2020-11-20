"Газпром" хочет обусловить право экспорта СПГ сбытом в Азии. Обзор

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Обсуждение перспектив развития индустрии крупнотоннажного СПГ в рамках подготовки национальной стратегии развития этого сегмента становится одной из самых острых дискуссий в отрасли.

И если первоначальная версия стратегии предполагала разворот разведанного "Газпромом" Тамбейского супер-месторождения из трубы на СПГ, то предложения самого "Газпрома" предусматривают кардинальное изменение карты российского СПГ.

В своих аргументах, которые зампред правления концерна Виталий Маркелов направил в Минэнерго, "Газпром" концентрируется на интересах бюджета, которые, по его мнению, страдают от того, что вместо трубопроводного газа (с которого платятся НДПИ и экспортная пошлина) в Европу пришел российский СПГ, не облагаемый этими налогами и сборами. В связи с этим госкомпания предлагает оказывать господдержку только СПГ-проектам госкомпаний, чьи дивиденды получает бюджет. Да и в решении спорных вопросов (таких, как спор "Сахалина-1" и "Сахалина-2") руководствоваться эффективной долей государства в проектах.

Доходы

"Газпром" регулярно напоминает правительству о разном уровне доходов бюджета от экспорта трубопроводного газа и СПГ. Однако на этот раз подсчеты потерь сопоставимы с доходами федерального бюджета.

С момента запуска с завода "Ямал СПГ" по 30 сентября 2020 года, приводит Маркелов данные консалтинговых агентств, в европейские страны-импортеры российского трубопроводного газа было направлено более 33 млрд куб. м, или свыше 63% произведенного СПГ.

"Если бы указанные объемы газа с проекта "Ямал СПГ" были поставлены в виде трубопроводного газа, который в отличие от СПГ облагается 30%-й экспортной пошлиной и НДПИ, бюджет РФ, по экспертным оценкам, дополнительно получил бы более 150 млрд рублей. С учетом сохранения текущей структуры экспорта СПГ, а также в соответствии с планами Энергостратегии РФ до 2035 года (рост производства СПГ в России к 2035 году до 80-140 млн т в год), накопленная упущенная выгода в доходах РФ при поставках СПГ в страны-импортеры российского трубопроводного газа за период 2021-2035 годов составит, по экспертным оценкам, от 4 до 6 трлн рублей", - предупреждает он.

Как трубе и СПГ не пересекаться

В "Газпроме" считают, что увеличение экспорта СПГ "создает прямые риски для национальной экономической и энергетической безопасности Российской Федерации", подчеркивая, что "актуальность создания и внедрения порядка регулирования экспорта СПГ в законодательство РФ обусловлена интересами государства".

В своем письме Маркелов снова выступил за предотвращение конкуренции между российским трубопроводным газом и СПГ на внешних рынках.

В концерне уверены, что "целью реализации СПГ-проектов должна быть, в первую очередь, диверсификация внешних рынков сбыта российского газа, в первую очередь путем направления российского СПГ в страны АТР". И отчасти этот азиатский вектор может быть реализован в формулировке единых критериев для выдачи лицензий на экспорт СПГ с новых проектов. С предложением выработать эти критерии весной этого года выступила "Роснефть" во время обсуждения поправок к закону "Об экспорте газа" для новых проектов "НОВАТЭКа".

"Газпром" предлагает сделать обязательным условием получения лицензии на экспорт СПГ с новых проектов наличие портфеля долгосрочных (не менее 10 лет) обязывающих соглашений об основных условиях или договоров купли-продажи по поставкам СПГ в объеме не менее 50% мощности завода с указанием в качестве пункта доставки терминалов СПГ, расположенных в странах за исключением европейских государств-импортеров российского трубопроводного газа. Это "обеспечит рост общих объемов поставок газа из страны путем диверсификации экспортных направлений за счет наращивания экспорта на новые рынки (Азия, Латинская Америка и др.)", уверены в "Газпроме".

Госдоля

"Газпром" предлагает напрямую увязать предоставление мер государственной поддержки с участием государства в капитале новых проектов.

Газовики рассуждают, что экономические интересы государства при экспорте СПГ государственными компаниями будут обеспечены за счет выплаты в бюджет дивидендов. А при реализации проектов по экспорту СПГ частными компаниями ресурсная рента государства уменьшается и единственным механизмом обеспечения поступлений в госбюджет остаются налоги, пошлина и сборы.

"В этой связи представляется целесообразным исключить предоставление независимым производителям газа дополнительной налоговой и финансовой поддержки, не предусмотренной действующим законодательством РФ, ограничив круг возможных получателей господдержки подконтрольными государству компаниями. Реализация данного критерия позволит, с одной стороны, обеспечить привлечение частных инвестиций в отрасль путем предоставления лицензий экспорт СПГ независимым производителям газа, с другой - обеспечить справедливые условия деятельности частных и государственных компаний, а также максимизацию поступлений бюджет РФ от экспорта СПГ", - пишет Маркелов.

Поэтому независимые производители должны будут представить бизнес-план проекта, "исключающий возможность получения налоговых льгот и (или) использования иных дополнительных механизмов государственной поддержки на любом этапе реализации проекта".

Также долю участия государства "Газпром" предлагает использовать в качестве ключа к ответу на вопрос, куда направлять газ проекта "Сахалин-1" - на собственный завод в рамках этого проекта или третью линию "Сахалина-2".

"Одним из существенных преимуществ проекта третьей технологической линии (ТТЛ) с точки зрения интересов РФ является высокая доля в проекте ТТЛ компании с государственным участием ПАО "Газпром" (50% + 1 акция) по сравнению с долей участия ПАО "НК "Роснефть" в проекте "Сахалин-1" (20%)", - докладывает Маркелов.

Он также отмечает более высокую вероятность реализации проекта расширения действующего завода СПГ Sakhalin Energy в соответствии с графиком и в рамках запланированного бюджета по сравнению с проектом нового строительства и более высокую степень проработки проекта третьей линии.

"В связи с этим представляется целесообразным принятие согласованного решения по использованию газа, добываемого в рамках проектов на о. Сахалине, с учётом наиболее эффективных экономических схем организации поставок на внутренний рынок и экспорт", - призывает зампред "Газпрома".

Опыт

Допуск к реализации экспортных СПГ-проектов операторов без соответствующего опыта может привести "к срыву сроков реализации проектов и нерациональному использованию ресурсной базы, выделенной под данные проекты", предупреждают в "Газпроме".

Поэтому предлагается, чтобы в составе новых проектов основной (контролирующий) акционер и (или) оператор обязательно обладал опытом участия как минимум в одном реализованном проекте строительства средне- или крупнотоннажных заводов СПГ.

"Условие наличия успешного опыта сфере реализации проектов по экспорту СПГ станет гарантией привлечения к развитию отрасли компаний, обладающих необходимыми финансовыми и технологическими ресурсами, а также компетенциями в сфере эксплуатации объектов СПГ-инфраструктуры", - аргументирует Маркелов.

Российский рынок

"Газпром" настаивает, что при использовании нераспределенного фонда недр РФ должен отдаваться приоритет покрытию спроса на газ на внутреннем рынке.

Маркелов также отмечает, что прописанное в Энергостратегии РФ до 2035 г. создание на полуостровах Ямал и Гыдан СПГ-кластера "может привести к дефициту ресурсной части прогнозного баланса Единой системы газоснабжения России для поставок газа по газотранспортной системе, включая покрытие пикового спроса, необходимо сохранить принцип приоритетности газоснабжения российских потребителей при определении направлений использования рассматриваемой ресурсной базы".

"В этой связи порядок выдачи лицензий на разработку нераспределенных месторождений для потенциальных СПГ-проектов должен носить индивидуальный характер и учитывать необходимость в первую очередь обеспечения спроса на газе на внутреннем рынке в долгосрочной перспективе в соответствии с действующим законодательством", - предлагает зампред "Газпрома".

В этой связи предлагается в критериях выдачи лицензий на экспорт прописать направление не менее 10% добычи на поставки "населению и на коммунально-бытовые нужды, в том числе с использованием автономной газификации СПГ".

История дискуссии

Дискуссия крупнейших участников рынка об СПГ-кластере на Ямале и Гыдане продолжается уже почти два года. Она началась с письма ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, который предложил закрепить на государственном уровне цель производства в 140-150 млн тонн в год СПГ на Ямале и Гыдане. Вскоре с ним согласился председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон, а затем цель в 140 млн тонн была закреплена в Энергостратегии до 2035 года.

Маркелов в ответ на инициативу Литвиненко привел подсчеты недополученной выгоды бюджета и предложил активизировать работу по анализу поставок российского трубопроводного и СПГ на экспорт.

Михельсон в своих комментариях предположил, что в озвученной планке 140 млн тонн в год может быть заметная доля продукции самого "Газпрома": "У "Газпрома" есть прекрасная сырьевая база в 50 км севернее от нашего проекта "Ямал СПГ". Они не стали реализовывать Штокман, и с намного лучшей себестоимостью, чем "Ямал СПГ". "Газпром" может делать свои СПГ-проекты. "НОВАТЭК" не в состоянии делать 140 млн тонн до 2035 года, и имея такой огромный опыт в строительстве, может, Маркелов подумает об этом?"

Глава "НОВАТЭКа" также подчеркнул: "Мы не видим вообще никакой конкуренции нашего газа (с газпромовским - ИФ). "Газпром" купил у "Ямал СПГ" около 3 млн тонн и получает его на FOB в Европе и везет в Индию".

Говоря о налогообложении СПГ, глава "НОВАТЭКа" напомнил, что "пошлины на СПГ никогда не было". "Нам предоставлены 10-12-летние льготы на "Ямал СПГ" - их лично подписывал премьер-министр Владимир Путин. Нам гарантировали по "Ямал СПГ", что налоговая составляющая, льготы не будут меняться. У руководства, у премьер-министра, у президента есть одно мнение, а у господина Маркелова есть другое мнение, которое кроме как независимое мнение (не назвать - ИФ). Вызывает очень большое уважение, что у человека есть свое, другое мнение, отличное от правительства и от президента. Я искренне выражаю большое уважение к этому человеку. Подчеркиваю - вызывает уважение!" - заявил глава "НОВАТЭКа".