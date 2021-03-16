"Газпром" не отдал свои земли у Баренцева моря парку "Териберка"

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" отказался уступить создаваемому природному парку "Териберка" свои участки на берегу Баренцева моря, поскольку не отказывается от планов по освоению Штомановского газоконденсатного месторождения. План предусматривал строительство там береговой линии и СПГ-завода. Таким образом, эти земли пришлось исключить из границ будущего природного парка.

Земельный вопрос

"Газпром" не согласовал включение своих земельных участков на берегу Баренцева моря в состав будущего природного парка "Териберка" в Мурманской области, сообщил "Интерфаксу" зампредседателя Кольского научного центра РАН по научной работе Евгений Боровичев.

""Газпром" не согласовал включение своих земельных участков, даже части от задействованных в Штокмановском проекте территории в границы особо охраняемой природной территории. В результате они вырезаны из природного парка, хотя на этих участках обнаружены редкие виды, занесенные в Красную книгу Мурманской области и России, птичьи базары", - сказал Боровичев.

По его словам, ученые в течение месяца передадут Минприроды Мурманской области перечень обнаруженных на землях "Газпрома" редких видов растений и животных. После этого Минприроды региона официально уведомит газовую компанию, что в результате хозяйственной деятельности нельзя допустить сокращения численности и уничтожения краснокнижных видов.

Остальные хозяйствующие субъекты, которые присутствуют в селе Териберка, согласовали зонирование природного парка. В частности, это рыболовецкий колхоз "Мурман", Погрануправление по западному арктическому району, Минобороны России, администрация Кольского района.

По оценкам Боровичева, работа по созданию природного парка находится на финальной стадии, постановление правительства Мурманской области о новой особо охраняемой природной территории ученые ожидают к лету текущего года.

Планы по освоению Штокмана

"Газпром" планировал разместить в окрестностях села Териберка завод СПГ в рамках освоения Штокмановского месторождения. Суммарные запасы газа Штокмановского ГКМ оцениваются в 3,9 трлн кубометров, производительность - до 71,1 млрд кубометров в год. Технологические вызовы и снижение цен на мировом рынке отложили освоение месторождения. "Газпром" в 2020 году завершил корректировки обоснования инвестиций в освоение проекта, параметры которого пока не раскрывались.

В феврале замначальника департамента импортозамещения технологий ПАО "Газпром" Владимир Вавилов в своей презентации на межотраслевом мероприятии ОПК-ТЭК в Нижнем Новгороде даже указал, что месторождение может быть введено в промышленную разработку в 2029 году.

Освоение месторождения планируется при помощи плавучей добычной установки корабельного типа, которую планируется создать в сотрудничестве с "Объединенной судостроительной корпорацией". В числе партнеров по реализации проекта упомянуты также АО "Концерн "ВКО "Алмаз-Антей", госкорпорация "Росатом".

Комментируя сообщения о возможной разработке Штокмана, координатор проектов по нефтегазовому сектору Баренц-отделения WWF России Вадим Краснопольский сообщил "Интерфаксу", что природоохранная организация готова "обсуждать проект с "Газпромом" для минимизации рисков для природы. Он отметил, что ранее проведенное строительство береговых объектов и дороги к ним "уже оказало существенное воздействие на окружающую среду".

По его словам, "пока в публичном пространстве отсутствует проектная документация, трудно говорить предметно об этом проекте (освоения Штокмана - ИФ) и о воздействии, которое он может оказать на хрупкую северную природу".

В правительстве Мурманской области "Интерфаксу" сообщили, что не видят угроз для будущего природного парка в Териберке.

"Развитию природного парка это не мешает. Мы с учеными готовили зонирование природного парка и его охранных зон с учетом всех хозяйствующих субъектов", - прокомментировала вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Турпоток должен быть под контролем

В начале марта в селе Териберка прошли общественные консультации для обсуждения материалов комплексного экологического обследования (КЭО), выполненного учеными Кольского научного центра РАН. Этап общественных слушаний сейчас не является обязательным, но ученые, экологи и власти посчитали необходимым учесть позицию местных жителей и получить обратную связь. На консультациях жители Териберки подтвердили мнение, высказанное ранее во время социологических опросов относительно развития туризма и создания природного парка в популярном среди путешественников селе: они негативно реагируют на мусор от туристов, вызывающее поведение приезжих, переживают за сохранность природы.

Комплексное экологическое обследование Териберки ученые Кольского научного центра РАН провели в 2020 году. Они обнаружили в пределах будущего природного парка 31 вид из Красной книги Мурманской области и 7 видов из Красной книги России. Кроме того, вблизи Териберки в 2010 году во время прокладки дороги для нужд Штокмановского месторождения была обнаружена стоянка древнего человека из 14 жилищ, где археологи собрали 160 000 исторических находок.

Предполагается, что в природный парк войдут три кластера общей площадью 3 129 га.

В 2015 году Териберка получила известность благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В этот же год в селе начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", в 2019 году переименованный в Арктический фестиваль "Териберка".

Ежегодный турпоток в Териберку оценивается в 40 000 человек при предельной емкости 50 000 человек.

Считается, что селу Териберка около 150 лет, однако первые упоминания о нем относятся, по разным данным, к началу XVI или началу XVII века. В первой половине XX века в Териберке был создан колхоз. На левом берегу села, в так называемом Лодейном, появились судоремонтные мастерские и рыбообрабатывающий завод. В это время в селе были развиты тресковые и акульи промыслы, шла торговля. Промыслом также занимались норвежцы, имевшие в Териберке факторию и магазин.

Расцвет села пришелся на 40-60-е годы прошлого века, когда в Териберке действовало два рыболовецких колхоза, два рыбозавода, молочно-товарные фермы, птицеферма, существовало крупное поголовье оленей, работала ферма по разведению норки, развивались судоремонтные мастерские.

В 2000-х планы по развитию Териберки были связаны с проектом строительства в поселке морского порта для перевалки сжиженного природного газа со Штокмановского месторождения, который позже был закрыт.

По данным Всероссийской переписи населения за 2010 год, в Териберке проживали 1025 человек.