Российские банки сократили прибыль в октябре на 15%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Российские банки в октябре получили прибыль в 170 млрд рублей, что на 15% меньше показателя за октябрь 2019 года и сентябрь 2020 года (200 млрд рублей), следует из информационно-аналитического материала ЦБ "О развитии банковского сектора".

"Это на 15% ниже результата сентября, но выше среднемесячной прибыли в последние девять месяцев. Влияние эффекта переоценки валютных остатков и ценных бумаг в октябре было незначительным. С начала года прибыль сектора составила 1,3 трлн рублей", - говорится в материале.

В нем также уточняется, что показатель ROE (возврат на капитал) в октябре составил 20%, а за десять месяцев - 15%.

"Источники собственных средств сектора в октябре снизились на 307 млрд рублей, до 10,4 трлн рублей, несмотря на заработанную прибыль, из-за выплаты дивидендов на общую сумму около 457 млрд рублей. Влияние прочих компонентов было незначительным", - указывает ЦБ.

Он отмечает, что данные по достаточности капитала за октябрь будут доступны позднее. По оценке регулятора, выплата дивидендов в октябре может снизить показатели достаточности капитала примерно на 0,5 процентного пункта. В сентябре достаточность совокупного капитала банковского сектора выросла на 0,06 п.п., до 12,74%.

Также ЦБ подтвердил оценку, данную месяцем ранее: в целом банковский сектор обладает значительным запасом капитала. По данным регулятора, общий запас капитала до нормативов оценивается на уровне 5,9 трлн рублей, что составляет 11% объема кредитного портфеля за вычетом резервов, без учета требований по сделкам обратного репо. Регулятор уточняет, что при таком уровне сохраняется соблюдение нормативов, но не надбавок. "С учетом выплаты дивидендов в октябре запас капитала может снизиться на 8%", - говорится в материале.

Кредитование

Российские банки в октябре продолжили наращивать кредитование, увеличив объем ссуд в корпоративном портфеле на 1%, в розничном - на 1,9%, говорится в обзоре ЦБ РФ.

Рост корпоративного портфеля в октябре был полностью сконцентрирован в системно значимых кредитных организациях (СЗКО, +1,2%) и в основном связан с кредитованием крупных компаний из разных отраслей (нефть и газ, электроэнергетика, розничная торговля), а также финансированием относительно крупной сделки по покупке пакета акций одной компании, отмечает ЦБ.

Помимо указанных причин, одним из значимых факторов роста корпоративного портфеля остается проектное финансирование строительства жилья (в октябре прирост задолженности застройщиков составил около 70 млрд рублей).

В целом прирост корпоративного портфеля с начала года достиг 8,7% - это рекордный уровень с 2014 года, констатировал регулятор.

В качестве корпоративных кредитов существенных изменений нет. Снижение просроченной задолженности корпоративных заемщиков в октябре составило около 10 млрд руб.

Розничный кредитный портфель в октябре вырос на 1,9%, или 368 млрд рублей.

"Повышенный темп наблюдается уже четыре месяца подряд, что связано с восстановлением деловой активности после отмены жестких ограничительных мер, смягчением денежно-кредитных условий, а также с действием льготных программ в ипотеке", - говорится в обзоре.

СЗКО в октябре кредитовали население активнее (+2%), чем другие банки из топ-100 (+1,2%). Быстрее растет ипотечный кредитный портфель. По опросам крупнейших банков, месячный прирост в октябре составил более 3% (+3,1% в сентябре). Как и в прошлые месяцы, около 30% выдач было обеспечено программой "Льготная ипотека 6,5%", в рамках которой в октябре было предоставлено около 145 млрд рублей, а с момента ее запуска - более 720 млрд рублей.

Прирост потребительских кредитов в октябре, по данным опросов, стабилизировался на уровне около 1% на фоне умеренного восстановления доходов.

Розничная просроченная задолженность выросла довольно существенно - почти на 20 млрд рублей (+2,2%), что выше среднемесячного прироста в 2019 году и за девять месяцев 2020 года (0,5%). При этом прирост был равномерно распределен по банковскому сектору, что говорит об общем ухудшении качества портфеля, ожидаемом с учетом ситуации в этом году, указал ЦБ.

Данные по доле проблемных и безнадежных ссуд (кредиты IV и V категорий качества) на конец октября будут доступны позднее. В сентябре доля проблемных и безнадежных ссуд снизилась: в корпоративном портфеле - с 10,9% до 10,7%, а в розничном портфеле - с 7,9% до 7,7%. При этом основное снижение доли неработающих кредитов (просроченных на срок свыше 90 дней), до 9,1 с 9,3%, произошло в сегменте потребительских кредитов, вероятно, в рамках работы банков с проблемной задолженностью. Аналогичный показатель в ипотечном портфеле остается на низком уровне (1,5%), частично из-за опережающего роста кредитного портфеля.

На 30 сентября проблемные и безнадежные корпоративные кредиты были покрыты резервами на 73,5%, а с учетом всех резервов по портфелю - на 92,8%; розничные кредиты - на 86,8% и 108,5% соответственно. Данные за октябрь будут доступны позднее, но по балансу видно, что объем сформированных резервов по кредитному портфелю увеличился в октябре незначительно (+39 млрд руб., или 0,6%), что связано в основном с общим ростом портфеля, считает ЦБ.

Регулятор также указал, что в октябре возобновилась тенденция к сокращению спроса на реструктуризацию кредитов. Так, объем реструктурированных за месяц кредитов МСП сократился в два раза по сравнению с сентябрем - до 21 млрд руб., а кредитов населению - на 26%, до 25 млрд рублей. Данные по реструктуризации кредитов крупным компаниям за октябрь недоступны на момент публикации данного материала. Всего с конца марта до начала октября, по оценке Банка России, было реструктурировано более 6,6 трлн рублей кредитов (более 10% кредитного портфеля).

Депозиты

Депозиты юрлиц в российских банках в октябре 2020 года сократились на 0,6% (или на 194 млрд рублей) после роста на 1,2% в сентябре, следует из обзора ЦБ РФ "О развитии банковского сектора".

Вклады населения в октябре текущего года снизились на 0,3% (или на 111 млрд рублей), тогда как месяцем ранее они сократились на 0,1%.

ЦБ отмечает, что снижение корпоративных депозитов в системно значимых кредитных организациях (СЗКО) в октябре было умеренным (на 0,3%) и полностью обусловлено плановым погашением одним из банков собственных еврооблигаций (в российском учете отражаются в составе средств клиентов) на $1 млрд (или 79 млрд рублей). Без учета этого фактора средства юридических лиц у СЗКО приросли на 13 млрд рублей (или на 0,1%). "Однако у других крупных банков из числа топ-100 все же произошло снижение средств юридических лиц (-1,1%), что было вызвано в том числе значительным объемом налоговых выплат, осуществленных компаниями в октябре", - подчеркивает регулятор.

Вклады физлиц в СЗКО в октябре сократились на 0,4%, у других крупных банков из топ-100 - на 0,2%. Снижение было более существенным (на 0,8%), если исключить средства на счетах эскроу, которые в октябре выросли на 156 млрд рублей (до 830 млрд рублей), отмечает Банк России. Он обращает внимание на то, что на фоне низких ставок по вкладам население продолжает вкладываться в альтернативные инструменты.