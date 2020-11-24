"ЛУКОЙЛ" откажется от создания гигантских нефтегазохимических комплексов

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" будет реализовывать только те проекты, которые гарантированно окупятся до 2035 года, сообщил "Коммерсанту" совладелец и вице-президент компании Леонид Федун.

"От планов по строительству гигантских нефтегазохимических комплексов мы отказываемся, потому что ситуация на рынке меняется и появляются технологии, которые позволяют сделать практически бесконечной вторичную переработку пластиков. За счет этого с рынка в будущем уйдет спрос на 3-5 млн баррелей в сутки", - объяснил он.

По его словам, даже по сценарию устойчивого развития МЭА "ЛУКОЙЛ" к 2035 году сохраняет добычу на текущем уровне, поскольку все brownfield-проекты компании и значительная часть greenfield остаются рентабельными и при цене $40 за баррель. "Именно такой ценовой уровень является точкой отсечения всех новых проектов", - добавил Федун.

У России останется ее место глобального поставщика энергии, поскольку, обладая конкурентоспособными запасами нефти и газа, она продолжит поставлять их на рынок, но при этом активно используя CCUS (системы улавливания и утилизации двуокиси углерода), считает он. По его словам, спрос будет обеспечен за счет развивающихся стран и тех отраслей, которые не могут себе позволить экологические новшества.

Про активы компании в Европе он сказал с высокой долей вероятности, что эти предприятия придется модернизировать с учетом меняющегося экологического законодательства.

Федун также рассказал, что "ЛУКОЙЛ" изучает мировой опыт по созданию так называемых карбоновых хабов - экосистем по снижению выбросов СО2. По его словам, в России первая такая система может быть создана на Сахалине.

"Она включает меры по повышению энергоэффективности, созданию мощностей ВИЭ. Это может быть и строительство промышленных установок по утилизации СО2 и последующей закачки в пласт, в том числе при добыче углеводородов для повышения нефтеотдачи. Например, СО2 с наших НПЗ может улавливаться с помощью специального оборудования и транспортироваться на нефтяные месторождения. Также речь может идти о создании специализированных карбоновых ферм: мы можем высаживать ту же павловнию, а потом малые предприятия могут ее перерабатывать и продавать свою экопродукцию", - рассказал предприниматель.

Он считает, что развитие карбоновых ферм и хабов в России, с одной стороны, позволит оставить деньги внутри страны, а с другой — даст возможность утилизировать значительные объемы парникового газа, производимого экспортерами.