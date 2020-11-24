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Федун назвал обоснованной цену нефти $50 за баррель

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В компании "ЛУКОЙЛ" считают, что в самом плохом сценарии нефть будет стоить $40 за баррель, но объективно цена в $50 за баррель является обоснованной, сказал "Коммерсанту" вице-президент компании Леонид Федун.

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Он убежден, что при цене в $40 за баррель возможность повышать налоги для нефтяной отрасли будет исчерпана.

"Корову можно положить под пресс, но больше она молока не даст. Ее нужно кормить и поддерживать. Чтобы поддерживать добычу даже на низком уровне при цене $40, нужно вкладываться в технологии и тратить большие деньги", - сказал Федун.

"Сейчас нужно, чтобы добыча хотя бы не падала, с учетом того, что через некоторое время тот резерв запасов, который есть у компаний, исчезнет. Все компании сократили бурение, а восполнять ресурсы надо так, чтобы это было рентабельно и не было в убыток государству. Поэтому необходим длительный и правильный диалог с правительством, и один из важнейших вопросов, которые нужно обсуждать, адаптация к климатическим изменениям и создание эффективной налоговой системы для нефтегазового комплекса с тем, чтобы он при любых сценариях продолжал кормить Россию", - считает он.

ЛУКОЙЛ Леонид Федун

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