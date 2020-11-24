Ракишев решил продать банк "БТА Белоруссия" вслед за украинским БТА

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев до конца 2020 года планирует закрыть сделку по продаже банка "БТА Украина", а в 2021 году, если ситуация в Белоруссии стабилизируется, может продать и банк "БТА Белоруссия".

Он напомнил, что в стратегии его компании продать все банки - дочки "БТА Банка".

23 ноября Антимонопольный комитет Украины сообщил, что дал разрешение на продажу 50% + 1 акция банка украинского АО "БТА банк" физическому лицу - гражданину Белоруссии.

"Это сделка идет еще с начала года. Просто процедуры, получение разрешительных документов в Украине очень долгие. Из-за пандемии все очень долго шло. Но мы получили от антимонопольного комитета Украины разрешение по физлицу - гражданину Белоруссии на покупку 50% акций + 1 акция украинского "БТА банка". Теперь ждем разрешения от Национального банка Украины. Нам обещают дать разрешение до конца года. Пока сделка структурирована частями, но вообще мы хотим все продать", - рассказал Ракишев.

"У нас было три банка: в Белоруссии, в Украине и в Киргизии. Когда "БТА Банк Казахстан" сдал свою лицензию головного банка и стал компанией по работе с активами, мы приняли для себя решение все дочерние банки с лицензиями продать и поступательно к этому идем. В прошлом году мы продали "БТА Киргизия". В этом году хотим до конца года закончить сделку по "БТА Украина". И в следующем году, если все будет нормально, стабилизируется ситуация в Белоруссии, мы хотим продать "БТА Белоруссия". Хотя сейчас у нас по "БТА Белоруссия" еще нет покупателя, ведем пока только переговоры", - сообщил бизнесмен.

По данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 октября 2020 года БТА банк занимал 71-е место по размеру активов среди 74 действовавших на Украине банков.

Казахстанской компанией "БТА Банк" владеют Ракишев и Fincraft Group (бывшая Novacom Corporation) - холдинговая компания, единственным владельцем которой является Ракишев.

"БТА Банк", некогда один из крупнейших банков Казахстана, оказался в сложной финансовой ситуации из-за махинаций бывших собственников. Несколько лет назад банк сдал банковскую лицензию и в настоящее время фактически является компанией по управлению активами.

В интервью "Forbes Казахстан" в 2018 году Ракишев говорил, что на балансе БТА консолидирована значительная часть активов, которые возвращаются через суды, 80% из которых - российские.

Ракишев с конца 2017 года был крупнейшим акционером российской компании Petropavlovsk, но летом 2019 года продал свою долю в Petropavlovsk (22,4%).

В сентябре 2020 года структура Ракишева стала резидентом Арктической зоны РФ с проектом перезапуска простаивающего с 2014 года морского порта "Витино" на Белом море. Ожидается, что порт "Витино" будет запущен в первом квартале 2021 года, объем перевалки составит порядка 4 млн тонн груза в год. Объем инвестиций в проект - порядка 3 млрд рублей.