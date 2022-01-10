БТА банк Ракишева продал порт "Витино" в Заполярье совладельцу холдинга "Адамант"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Казахстанский БТА банк Кенеса Ракишева продал 100% долей в компании "Норд Стар" (поселок Белое море, Кандалакшский район, Мурманская область; оператор морского порта "Витино") совладельцу и вице-президенту холдинговой компании "Адамант" Владимиру Голубеву, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Соответствующие изменения в учредительные документы ООО "Норд Стар" внесены 16 декабря 2021 года.

В компании "Норд Стар" 30 декабря сменился гендиректор. Вместо Дениса Мартынова, который руководил оператором морского порта "Витино" с августа 2020 года, пост занял Дмитрий Сафонов.

Пресс-служба Ракишева подтвердила сделку и сообщила, что для перезапуска порта "Витино" "разработали дорожную карту, привлекли льготы со стороны правительства России, сделав объект резидентом АЗ РФ, заручились поддержкой правительства Мурманской области в инфраструктурных вопросах". В сообщении также говорится о договоренностях "с потенциальными отправителями грузов, планирующими преимущественно заниматься перевалкой продуктов нефтегазового сектора". В пресс-службе Ракишева полагают, что порт "Витино" может быть интересен "Роснефти" и компании Gunvor.

В марте 2021 года на форуме "Порты Арктики" в Архангельске финдиректор "Норд Стар" Наталья Пинчук сообщала, что стоимость инвестпроекта по перезапуску порта "Витино" составляет 2,9 млрд рублей.

"В наших планах поставить на причал первое судно уже 1 апреля 2022 года. В настоящее время идет проектирование, проведено обследование и технический аудит нефтебазы и порта", - говорила Пинчук.

Она отмечала, что в первую очередь терминал будет заниматься перевалкой бензина марок Аи-92 и Аи-95, дизельного топлива и нафты. Планируемый грузооборот в 2024 году должен достигнуть 4,5 млн тонн в год.

С 2014 года нефтебаза и порт "Витино" не принимают и не обрабатывают суда. Инвестпроект компании "Норд Стар" предусматривает перезапуск этого терминала.

17 сентября 2020 года компания "Норд Стар" стала первым резидентом Арктической зоны РФ от Мурманской области с инвестпроектом "Витино: морской порт и нефтебаза".

ООО "Норд Стар", по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", было зарегистрировано в Москве 16 апреля 2020 года, впоследствии компания изменила место нахождения на пос.Белое море в Кандалакшском районе.

ООО "Морской специализированный порт "Витино" - единственная стивидорная компания в порту Витино на Белом море.