Цена родия подскочила до рекорда

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Цена родия поднялась в ноябре до рекордных $16,1 тысячи за унцию, сообщает Trading Economics.

Это обусловлено сохраняющимся спросом на металл со стороны автомобильной отрасли из-за ужесточения стандартов выбросов в атмосферу в Европе и Азии. Родий применяется в катализаторах, в том числе в каталитических фильтрах-нейтрализаторах выхлопных газов машин.

Кроме того, производство металла в ЮАР из-за приостановки работы предприятий, вызванной пандемией COVID-19, как прогнозируют эксперты, упадет более чем на 20% в 2020 году. На долю этой страны приходится порядка 80% общемировой добычи металла.

Также предложение родия ограничено из-за того, что металл получают как побочный продукт при производстве платины, палладия и золота.