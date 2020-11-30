Платина подорожала в ноябре на 14%

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В ожидании глобального перехода к более чистой энергетике инвесторы увеличили спрос на платину, в ноябре цена металла подскочила на 14%, пишет The Wall Street Journal.

Избранный президент США Джо Байден обещал потратить $2 трлн на экологически чистую энергетику, что стало одной из причин повышения котировок платины в последние недели, полагает аналитик по драгоценным металлам CRU Group Кирилл Кириленко. По его словам, металл в долгосрочной перспективе выиграет от глобального перехода к возобновляемым источникам энергии.

Платина и палладий используются преимущественно в производстве автомобильных катализаторов.

Золото подешевело на прошлой неделе на 4,8%. Многообещающие результаты испытаний вакцины против COVID-19 улучшили перспективы мировой экономики и снизили спрос на безопасные активы, к которым золото относится. Летом цены на золото достигали исторического максимума.

Распродажа на золотом рынке толкает инвесторов к поиску других интересных для инвестиций драгметаллов, таких как платина, которым еще есть куда расти. По словам Стивена Данна из Aberdeen Standard Investments, есть долгосрочные истории повышения рынка, и платина находится на ранней стадии, в то время как "с золотом складывается ощущение, что мы находимся на последних этапах".

Менее 10 лет назад платина была самым дорогим из основных драгоценных металлов. Он используется в автокатализаторах, и его высокая цена побудила многих автопроизводителей искать более дешевые альтернативы, такие как палладий.

Снижение спроса со стороны автомобильных компаний привело к появлению переизбытка металла. Цены на платину, соответственно, снизились и практически не менялись с 2015 года. Но пандемия коронавирусной инфекции привела к сильным изменениям в спросе и предложении, что, как ожидается, приведет к рекордному дефициту платины в этом году.

World Platinum Investment Council (WPIC) в середине ноября более чем в 3,5 раза увеличил прогноз дефицита платины в 2020 году - до 1,2 млн унций с ранее ожидавшихся 336 тыс. унций.

Поставки металла снизится до 18%, при сокращении спроса всего на 5%, ожидают эксперты WPIC. В том числе, первичное производство упадет на 21% - до 1,3 млн тонн, из которых 400 тыс. унций обусловлены приостановкой работы предприятий из-за локдаунов, а 900 тыс. унций поломкой мощностей Amplats в первом полугодии.

Перспектива возрождения спроса на платину за счет водородных технологий вместе с ограниченными поставками металла представляют собой наиболее оптимистичные за последние годы перспективы для платины, сказал руководитель исследовательского отдела WPIC Тревор Раймонд. "У нас не было истории роста спроса на платину такого масштаба в течение многих лет, но сейчас есть", - отметил он.

Котировки январских фьючерсов на платину в понедельник на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) растут на 0,2% - до $966,6 за унцию.

Цена золота с поставкой в феврале снижается на 0,8% - до $1774,6 за унцию.