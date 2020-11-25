Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов в среду

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Доллар и евро немного повышаются на Московской бирже в среду утром, рубль слабеет к бивалютной корзине в рамках коррекции после роста в предыдущие дни.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,49-75,59 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 75,52 руб./$1 (+4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 89,85 руб./EUR1 (+17 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 9,85 копейки к уровню закрытия вторника, до 81,97 рубля.

Доллар при этом оказался на 29,46 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 4,34 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов в рамках коррекции после роста в предыдущие дни. Участники торгов закрывают позиции перед праздничным выходным днем в США, где в четверг, 26 ноября, будет отмечаться День благодарения.

Накануне оптимизм инвесторов во вторник, 24 ноября, был связан с новостями о начале передачи власти в США. Управление общих служб (GSA) США сообщило Джо Байдену, объявившему о своей победе на президентских выборах в Соединенных Штатах, о готовности начать процесс передачи власти, передал телеканал CNN. Согласно тексту письма главы GSA Эмили Мерфи, она официально признала победу Байдена. Этот шаг позволит начать процесс передачи власти.

Поддержку рынкам также оказали сообщения СМИ о том, что Джо Байден планирует выдвинуть кандидатуру бывшей главы ФРС Джанет Йеллен на пост министра финансов. Она может стать первой женщиной в этой должности. Некоторые аналитики считают, что ее назначение повысит вероятность принятия дополнительных бюджетных стимулов.

Цены на нефть продолжают повышаться в среду после достижения максимальных отметок с начала марта по итогам предыдущих торгов, так как инвесторы сохраняют оптимизм относительно перспектив спроса в связи с новостями о разработке вакцин от коронавируса. Поддержку рынку также оказывает снижение политической неуверенности в США в связи с началом передачи власти Байдену и возможным назначением Йеллен на пост министра финансов страны.

Трейдеры ожидают итогов конференции стран ОПЕК+, которая запланирована на 1 декабря и должна прояснить планы участников сделки на 2021 год.

Тем временем Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о росте запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,8 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране увеличились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 1,8 млн баррелей.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени в среду утром увеличилась на 0,96% - до $48,32 за баррель. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 3,9% - до $47,86 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 0,78% - до $45,26 за баррель. Во вторник фьючерсы выросли в цене на 4,3% - до $44,91 за баррель.

Оба контракта завершили торги на максимальном с 5 марта уровне, отмечает MarketWatch. Помимо этого, ближний конец кривой фьючерсов на Brent перешел к бэквордации (январский контракт стал стоить дороже февральского), что рассматривается трейдерами как положительный признак для спроса.