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Трамп рекомендовал главе Управления общих служб сделать "все необходимое" для передачи власти Байдену

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что рекомендовал главе Управления общих служб (GSA) сделать "все необходимое" по "первоначальным протоколам" передачи власти Джо Байдену.

"Я хочу поблагодарить Эмили Мерфи из GSA за ее непоколебимую преданность нашей стране. Она подвергалась преследованиям, угрозам и насилию. (...) Не хочу, чтобы это происходило с ней, ее семьей или сотрудниками GSA", – написал Трамп в твиттере.

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Он отметил, что борьба его команды за результаты выборов в США продолжается.

Ранее в штабе Трампа заявили, что продолжат бороться за "законные голоса" на выборах. В это же время Байден назвал первые имена сотрудников своей администрации.

США Дональд Трамп

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