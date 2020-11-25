Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:01Заразились
на 25.11В России 2 162 503+23 675В мире 59 759 494+588 333

Евразийский экономический форум в Минске отменен

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Евразийский экономический форум, который планировалось провести в Минске во второй половине декабря, отменен, сообщила помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

"Этот вопрос рассматривался на заседании Совета ЕЭК, прошедшем в понедельник. С учетом эпидемиологической ситуации принято решение не проводить форум в декабре 2020 года", - сказала Малкина в среду во время онлайн-брифинга.

В октябре Малкина сообщила об инициативе белорусской стороны провести Евразийский экономический форум во второй половине декабря в Минске очно.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) как международная организация региональной экономической интеграции действует с 2015 года. В состав союза входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Молдавия присоединилась к ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя в мае 2018 года. Узбекистан также заявил о заинтересованности в получении статуса страны-наблюдателя в ЕАЭС.

Белоруссия Минск Евразийский экономический форум

Новости

Рынок акций РФ утром превысил знаковые рубежи индексов

Индекс МосБиржи превысил 3100 пунктов впервые с февраля

Индекс МосБиржи превысил 3100 пунктов впервые с февраля

Американские депозитарные расписки Ozon выросли более чем на 10%

Россия в сентябре поставила в Китай рекордный объем СПГ

Нефть продолжила дорожать после достижения максимумов с начала марта

Нефть продолжила дорожать после достижения максимумов с начала марта

Биткойн превысил $19 тысяч впервые за три года

ФСИН попросила вернуть Валерия Израйлита в СИЗО

HeadHunter договорилась о покупке Zarplata.ru за 3,5 млрд рублей

WSJ узнала о новых планах администрации Трампа по антикитайским санкциям

Ozon провел IPO по $30 за акцию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');