Евразийский экономический форум в Минске отменен

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Евразийский экономический форум, который планировалось провести в Минске во второй половине декабря, отменен, сообщила помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

"Этот вопрос рассматривался на заседании Совета ЕЭК, прошедшем в понедельник. С учетом эпидемиологической ситуации принято решение не проводить форум в декабре 2020 года", - сказала Малкина в среду во время онлайн-брифинга.

В октябре Малкина сообщила об инициативе белорусской стороны провести Евразийский экономический форум во второй половине декабря в Минске очно.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) как международная организация региональной экономической интеграции действует с 2015 года. В состав союза входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Молдавия присоединилась к ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя в мае 2018 года. Узбекистан также заявил о заинтересованности в получении статуса страны-наблюдателя в ЕАЭС.