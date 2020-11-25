Для "Звезды" будет построен завод мощностью 1,5 млн тонн стали и труб

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Новый металлургический завод производственной мощностью 1,5 млн тонн стального листа и трубной продукции будет построен на Дальнем Востоке для обеспечения нужд судоверфи "Звезда", сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Проработано технико-экономическое обоснование, выполнено одной из крупнейших компаний МСС International Incorporation, и сделан вывод о целесообразности строительства такого предприятия в этой зоне в связи с отсутствием наших производственных мощностей такого профиля", - сказал он.

По словам Сечина, около 330-350 тысяч тонн будет потреблять сама верфь, новые потребители в регионе также смогут воспользоваться этими мощностями.

В качестве наиболее целесообразного месторасположения выбрана бухта Суходол.