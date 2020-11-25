Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:22Заразились
на 25.11В России 2 162 503+23 675В мире 59 759 494+588 333

Для "Звезды" будет построен завод мощностью 1,5 млн тонн стали и труб

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Новый металлургический завод производственной мощностью 1,5 млн тонн стального листа и трубной продукции будет построен на Дальнем Востоке для обеспечения нужд судоверфи "Звезда", сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Проработано технико-экономическое обоснование, выполнено одной из крупнейших компаний МСС International Incorporation, и сделан вывод о целесообразности строительства такого предприятия в этой зоне в связи с отсутствием наших производственных мощностей такого профиля", - сказал он.

По словам Сечина, около 330-350 тысяч тонн будет потреблять сама верфь, новые потребители в регионе также смогут воспользоваться этими мощностями.

В качестве наиболее целесообразного месторасположения выбрана бухта Суходол.

Звезда Роснефть Владимир Путин Игорь Сечин

Новости

Tesla развернет под Берлином масштабное производство аккумуляторов

Tesla развернет под Берлином масштабное производство аккумуляторов

Евразийский экономический форум в Минске отменен

Рынок акций РФ утром превысил знаковые рубежи индексов

Индекс МосБиржи превысил 3100 пунктов впервые с февраля

Индекс МосБиржи превысил 3100 пунктов впервые с февраля

Американские депозитарные расписки Ozon выросли более чем на 10%

Россия в сентябре поставила в Китай рекордный объем СПГ

Нефть продолжила дорожать после достижения максимумов с начала марта

Нефть продолжила дорожать после достижения максимумов с начала марта

Биткойн превысил $19 тысяч впервые за три года

ФСИН попросила вернуть Валерия Израйлита в СИЗО

HeadHunter договорилась о покупке Zarplata.ru за 3,5 млрд рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');