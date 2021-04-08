"Роснефтегаз" направит еще $2 млрд на финансирование верфи "Звезда"

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Госхолдинг "Роснефтегаз" вложит в строительство суперверфи на Дальнем Востоке еще порядка $2 млрд, говорится в его отчете. Летом 2020 года сообщалось, что холдинг направит на эти цели $1,4 млрд (100 млрд рублей).

Правительство 15 февраля 2021 года выпустило директиву об участии АО "Роснефтегаз" в АО "Современные технологии судостроения" (СТС, мажоритарный участник ООО "Судостроительный комплекс "Звезда") путем приобретения акций дополнительной эмиссии на сумму 143,15 млрд рублей, говорится в отчетности "Роснефтегаза".

В 2020 году аналогичная директива, выпущенная в марте, предписывала госхолдингу выкупить акции СТС на 100 млрд рублей.

"Роснефтегаз", совет директоров которого возглавляет СЕО "Роснефти" Игорь Сечин, аккумулирует дивиденды на пакеты акций "Роснефти", "Газпрома" и "Интер РАО", его нераспределенная прибыль по итогам 2020 года - 561 млрд рублей.

Президентским указом от 2012 года "Роснефтегаз" определен в числе стратегических инвесторов в ТЭК, однако периодически направляет деньги и на другие цели. Неспособность правительства добиться перечисления всей прибыли "Роснефтегаза" в бюджет провоцировала сомнения в прозрачности расходования средств. Но президент Владимир Путин, отвечая на подобный вопрос, заявлял, что деньги "Роснефтегаза" полностью под контролем правительства.

"Некоторые вещи мы финансируем оттуда тогда, когда правительство забывает, что есть приоритеты, на которые нужно обращать внимание", - говорил он на большой пресс-конференции в декабре 2016 года, упомянув в том числе расходы на создание самолетов и авиадвигателей. "Вот на такие вещи, на которые в конечном итоге после всех споров и драк в правительстве денег не оказывается, но которым нужно обеспечить финансирование, мы и будем тратить деньги "Роснефтегаза", - объяснял Путин.

Среди проектов, которые финансирует "Роснефтегаз" - строительство электростанций в Калининградской области и дальневосточная верфь "Звезда".

На сегодня уставный капитал АО "СТС" равен 81,3 млрд рублей. В 2020 году была зарегистрирована допэмиссия на 118,14 млрд руб., на конец года, согласно отчетности компании, были оплачены новые акции на 68,14 млрд руб. По данным на конец 2020 года, помимо "Роснефтегаза" (82,35%), совладельцами АО являются подконтрольный "Роснефти" ВБРР (13,1%) и ООО "ГПБ - Промышленные инвестиции" (4,55%).

Судостроительный комплекс "Звезда" будет выпускать крупнотоннажные суда, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники.